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自由開講》台北地院裁定書之「迥然若揭」，並非現存成語

2024/09/11 10:21

◎袁冰凝

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地院於裁定收押禁見之裁定書提及「被告明知增加過高、超過五六Ｏ%的容積予京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭」，當中「迥然若揭」，有論者質疑是否「昭」字誤植為「迥」字？引發各界爭議。

柯文哲5日被裁定收押禁見，北院裁定書提及「迥然若揭」掀起網友討論。（報社合成）柯文哲5日被裁定收押禁見，北院裁定書提及「迥然若揭」掀起網友討論。（報社合成）

按教育部國語辭典所載，「昭然若揭」屬於現存成語，意指真相非常清楚顯而易見，而查詢司法院判決書系統，「昭然若揭」出現在判決書中之次數高達八Ｏ八Ｏ次，比較特別的是與「昭然若揭」同義的「迥然若揭」並非現存成語，但出現在判決書中之次數也達十五次。

事實上，在法院判決書中常出現的「迥不相侔」，意指二者之間存在很大差異，而該用詞非屬現存成語，如使用成語應為「迥然不侔」（與「迥然不同」同義），然查詢司法院判決書系統，「迥不相侔」出現在判決書中之次數竟高達二七六四次，只能說使用該用詞的法官，並非使用現存成語。

再者，「迥然若揭」並非現存成語，而「迥然」係指差異很大的意思，由於先前柯文哲推說「不知道」違法，但法官認定是「明知」違法，可能因此以「迥然」來表達「不知道」與「明知」二者之間的認知是不同且差異很大。

（作者為法務人員）

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