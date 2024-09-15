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自由開講》大學生應該對自己的學習表現負起責任！

2024/09/15 12:15

◎陳啟濃

教育部公布「學生權利調查報告」，仍有三○．九％學校將成年學生個人學習或活動紀錄資料通知家長、十六．四％公開成年學生個人獎懲資料。

教育部（12日）公布全國152所公私立大學「學生權利調查報告」，仍有三○．九％學校則未保障成年學生的隱私權，教育部將列為重點輔導學校，要求改善。圖為清大學生上課及教授授課情形。（資料照）教育部（12日）公布全國152所公私立大學「學生權利調查報告」，仍有三○．九％學校則未保障成年學生的隱私權，教育部將列為重點輔導學校，要求改善。圖為清大學生上課及教授授課情形。（資料照）

這個數據顯示還是有許多大學無視學生已經是民法規定滿18歲屬成年人的事實，除了是對學生個人隱私的侵害，更是一種不讓學生對自己負責的負面教育。

台灣的教育從孩子讀幼稚園一直到讀大學，父母都幫孩子超太多心，而且常常替小孩子做主。連帶導致讀大學開始要真正做學問，大學的讀書風氣卻不是很興盛。因為學生一直都是活在家長期待中的樣子，努力也是為了別人，大學自由了，從此便失去了努力的目標。

除了從小家長就應該建立孩子對自己負責的學習態度，更應該尊重孩子都是世界獨一無二的，不要按照自己的想法與期待去規劃孩子的未來。

大學生都是滿18歲的成年人了，更應該對自己的行為負起責任。不管是所有的行為表現以及學校的成績、活動紀錄等，都能夠達到「自主學習」、「自我管理」與「自我期許」的負責態度。家長應該要學習放手了，不要過度干預把孩子限制的太多，大學生如果不會自己規劃未來，安排生活作息，又怎麼能期待未來能夠在社會上成為獨立負責的公民。

（作者為大學生家長）

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