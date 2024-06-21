健康醫療網》台灣國際醫療暨健康照護展登場 AI將為醫療產業帶來系統性變革

今年Medical Taiwan的「數位健康永續未來館」及「M-novator新創展區」展示了多家業者的AI高齡照護、健康監測及智能診斷解決方案，這些創新技術提升了疾病診斷、治療方案及患者照護的精準度和效率。

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」自今（20）日起至22日於台北南港展覽2館展出，今年展覽以「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」三大主題為核心，計有來自10國共280家企業參與展出，並以「智慧醫療主題館」、「遠距醫療暨智慧醫材主題館」、「數位健康永續未來館」、「M-novator新創展區」及「日本館」為5大亮點專館，展示醫療產業的全新樣貌。

台灣國際醫療暨健康照護展揭幕儀式，為展覽開啟美好序幕。左3起衛福部政務次長林靜儀、副總統蕭美琴、貿協董事長黃志芳、經濟部主任秘書楊志清。（翻攝台灣國際醫療暨健康照護展臉書）

數位健康與精準醫療將成未來醫療產業趨勢

主辦單位外貿協會董事長黃志芳在開幕致詞時表示，醫療與科技的整合將帶來系統性的變革，AI將成為醫生的智能夥伴。今年Medical Taiwan的「數位健康永續未來館」及「M-novator新創展區」展示了多家業者的AI高齡照護、健康監測及智能診斷解決方案，這些創新技術提升了疾病診斷、治療方案及患者照護的精準度和效率。

請繼續往下閱讀...

臺灣醫材產業鏈完善，疫情後數位科技的發展為全球供應鏈帶來新面貌，經濟部主任秘書楊志清致詞時提及政府將加強醫療器材多元應用，打造合宜法規，協助業者建立品牌信賴度。衛福部政務次長林靜儀也表示，臺灣面臨的人力短缺、高齡化與少子化問題，通過數據科技和醫療服務結合，並改善相關法規，可減輕醫護業者的大量負擔。

副總統蕭美琴今日出席，分享參訪產業過程中的見聞，承諾政府將精進法規，努力跟上數位轉型和AI帶來的變化，並扮演管理者和媒合者的角色，提供更多商機，引領臺灣發展新可能。同時，致力於協助業者打造跨領域產業聚落，建立高水平醫療體系，讓醫療產業成為臺灣的新「護體神山」。

蕭美琴副總統走訪今年新增設的「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」，並與業者進行了熱烈的交流。。（翻攝台灣國際醫療暨健康照護展臉書）

此次展覽另一個亮點是「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」，分別由台灣醫療暨生技器材工業同業公會及中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會籌組，透過模擬手術房、ICU及居家照護等場景化展示，呈現出遠距醫療、精準診斷等前瞻性的醫材技術發展方向。國內醫材大廠包括 : 太平洋醫材、明基材料、長庚醫學科技、研華科技、雃博、強盛興等均參與展出，充份展現臺灣醫材產業深厚的製造實力。參觀者不僅可一覽已取得國內外醫材許可證的高階醫材，更能一站式體驗及洽商各項創新解決方案。

高齡化社會 催生日本創新醫療設備

今年展覽更有日本台灣交流協會首次組織「日本館」展出。日本是全球第二大醫材市場，也是高齡化程度最高的國家，高齡人口帶動了大量醫療及照護需求，促使日本醫療器材市場成長，催生創新產品及服務，此次將有可協助老年人和患者解決吞嚥困難的穿戴式設備、及適用於日常活中減輕下背負重的輔助服亮相。

今年Medical Taiwan已有近800名國際買主預登，展覽期間也安排了多場國際交流活動，包括一對一媒合活動「智慧新應用合作商談會-智慧醫材」及「國際醫療通路商採洽談會」、國際交流活動「買主之夜」、論壇活動「亞太暨中東歐醫療趨勢論壇」、法規講座「前進歐洲市場：醫療器材上市歐盟10步驟」、「前進美國市場: 高風險醫材美國FD 510k註冊申請流程及測試要點分析」等，將為買主和參觀者們帶來豐富的收穫與啟發，更多展覽訊息請至展覽官網 : （https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html）查詢。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 台灣國際醫療暨健康照護展登場 AI將為醫療產業帶來系統性變革

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法