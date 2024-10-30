黃澎孝練「孝」話》笑談：川普「保護費」與「台灣關係法」

其實，瞭解「社會事」的人都知道，能用錢解決的都是小事，如果付足「保護費」就能獲得美國的保護，那總比「戰略模糊」要來得更踏實安心吧！還未必是件「壞事」呢！ 坦白說，「川普先生」跟「川普總統」是不一樣的。川普先生是一位善於商業談判，或著說「唬人」的江湖大咖，所以才會有「社會事」收保護費的市儈想法。

◎黃澎孝

美國共和黨總統候選人川普最近又再度提起台灣應該付美國「保護費」的話題，引起國內外輿論一陣騷動。

美國共和黨總統候選人川普最近又再度提起台灣應該付美國「保護費」的話題，引起輿論騷動。（法新社檔案照）

其實，瞭解「社會事」的人都知道，能用錢解決的都是小事，如果付足「保護費」就能獲得美國的保護，那總比「戰略模糊」要來得更踏實安心吧！還未必是件「壞事」呢！

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坦白說，「川普先生」跟「川普總統」是不一樣的。川普先生是一位善於商業談判，或著說「唬人」的江湖大咖，所以才會有「社會事」收保護費的市儈想法。

但是，以台灣黑白兩道收保護費的規矩，上道點的大哥總不會赤裸裸地直接伸手要錢，起碼也要拿個「兄弟茶」意思意思吧？

那麼，川普先生會給台灣什麼樣的「兄弟茶」？那可就很有意思了！

說到「保護台灣」當然就要相對談到如何遏制「中國犯台」？對於這個問題，川普先生倒挺有道上大哥的風範，他以充滿江湖味的選舉語言，亮出過三罐十分嗆辣的「兄弟茶」：

♦️「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川普在募款活動中表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會「轟炸北京作為回應。」

♦️華爾街日報就中國圍台軍演專訪川普稱，「我會說，如果你（中國）進入台灣，我很抱歉這麼做，我將對你（中國）額外課徵150％到200％的關稅。」



♦️川普10月27日在紐約麥迪遜廣場花園造勢演說中稱，如果與中國爆發戰爭，「我們會打得他們屁滾尿流。」

看到上述川普如此直白嗆辣的護台言語，遠比拜登溫吞吞的「我會出兵」更具有威懾中國的效果，當然是更值得我們挪出部份國防預算來付「保護費」啦！

然而，一旦「川普先生」當選成為「川普總統」的話，那就得受到美國憲法對總統職權的約束，以及「台灣關係法」的規範了。至於要如何實現對台灣收「保護費」？那可就麻煩大了去！

因為，根據1979年美國國會制訂的《台灣關係法》Taiwan Relations Act其中對於「保護台灣」，在該法的第三條對美國政府與美國總統應有的作為都有明文規定：



●「為了推行本法第二條所明訂的政策，美國將使臺灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務； 」

●「美國總統和國會將依據他們對臺灣防衛需要的判斷，遵照法定程序，來決定提供上述防衛物資及服務的種類及數量。對臺灣防衛需要的判斷應包括美國軍事當局向總統及國會提供建議時的檢討報告。」

●「指示總統如遇臺灣人民的安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統和國會將依憲法程序，決定美國應付上述危險所應採取的適當行動。 」

綜觀以上條文，只有片面規範美國政府和總統對「保護台灣」應有的作為，但並無一字提及台灣應如何給付「保護費」的規定。

換言之，「川普總統」如要貫徹其選舉期間對台收保護費的主張，那就必須要從修訂「台灣關係法」著手，換言之，就得看美國國會「買不買單」了？

事實上，在美國憲政三權分立的制度制衡下，「川普先生」選舉時的「江湖語言」，要想通過國會這關是相當不容易的，因為，當年美國卡特總統輕率唐突的決定與台斷交，美國國會兩黨議員制訂通過「台灣關係法」的過程，就顯示出美國憲政制衡設計的高明之處。

就如「台灣關係法」第二項「美國的政策」所揭櫫的立法旨意：

●表明西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；

●任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉 -- 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所所嚴重關切；

換言之，美國任何一個成熟的政治人物都應該會瞭解，從維護台海和平安全獲益的絕不止是台灣，而是攸關美國在西太平洋第一島鏈的戰略利益。甚至直接關乎及美國的全球霸權。

表面上，美國每年編列鉅額國防預算來維護全球各主要地區的和平安全，看似有利於某些個別國家或地區，但是，更連帶建構了美國獲利頗豐的龐大軍工體系。

更重要的是，全球部署的強大美軍，與全球通行的美元交易體系密不可分。

事實上，美國軍費支出最大的回報，就是能讓成本僅19.6美分的百元美鈔，能夠通行全世界，在台灣可以兑換成3千2百元新台幣，可以支付17.5個小時的基本工資。

換言之，美國只需支付19.6美分的成本印出面額100美元，就可以換得台灣基本工人17.5個小時的工作。

有這麼好康的回報，還要跟人家斤斤計較「保護費」？傳到江湖上，美國老大的臉面、地位可能都會嚴重受傷吧？

美國國務院發言人米勒7月即指出，「台灣一直用自費加強自我防衛，並不是美國做慈善。」（美聯社檔案照）

事實上，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）7月18日在記者會上即指出，「台灣一直用自費加強自我防衛，並不是美國做慈善。」

而且「台灣從美國購買價值數十億美元的軍備，支持了美國的製造業、工業和技術。」

更何況，「兩岸和平與穩定對美國、全球經濟都至關重要，任何導致台海不穩定的因素都有可能損害美國、全球經濟。」

以上美國國務院發言人所提出的說明，其實都只是美國政治人物的基本常識。就算下一屆美國國會是由共和黨國會議員過半，也不太可能有哪個國會議員，會盲從川普的指示，在國會提出「收取台灣保護費」的白目法案，而淪為政治笑柄。自取其辱吧？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書笑談：川普「保護費」與「台灣關係法」

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