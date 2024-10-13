話說李筱峰》台灣民族運動政治家楊肇嘉

1921年開始的台灣議會設置請願運動、為台灣自主文化建設而創立的台灣文化協會運動，以及青年學生和工人農民的各種抗日鬥爭的消息，都像火上加油般地激動了我沸騰的心。

◎李筱峰

10月13日是日治時代投身台灣民族運動、社會運動的政治家楊肇嘉的冥誕。1892年（清光緒18年）他出生於台中清水。他出生的3年後，台灣割讓給日本。

10月13日是日治時代投身台灣民族運動、社會運動的政治家楊肇嘉的冥誕。他出生的3年後，台灣割讓給日本。 （取自貼文）

1920年（日本大正9年）台灣地方制度改制，日本派楊肇嘉擔任清水街長（日治時代的「街長」相當於戰後的「鎮長」）。然而，楊肇嘉不好好珍惜這飛黃騰達的機會，卻和日本當局做對，參加當時林獻堂推動的台灣議會請願運動、台灣文化協會…。

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試看楊肇嘉的一段心路告白：

「⋯1921年開始的台灣議會設置請願運動、為台灣自主文化建設而創立的台灣議會，以及青年學生和工人農民的各種抗日鬥爭的消息，都像火上加油般地激動了我沸騰的心。」「我雖身為官派的街長，由於民族覺悟而不能安於這個職位。我排除了各方面的干涉和壓迫，毅然決然的參加了台灣議會請願運動。」

楊肇嘉後來乾脆卸下街長職位，積極投入台灣議會請願運動。同時進早稻田大學深造。並重整「新民會」；又參加台灣民眾黨；後來更成為「台灣地方自治聯盟」的要角。

1939年總督府提出米穀管理案，明顯剝削台灣農民，楊肇嘉與吳三連等人出面抵制，遭高壓，終至遠走上海經商。

二戰後的楊肇嘉，感受新政府的貪污腐敗，他很感慨說：「想不到熱愛祖國如一盆烈火似的台灣人的感情，在不到八個月的時間中竟被陳儀一手給澆熄了。」

為挽救台灣危機，楊肇嘉伙同上海的台灣同鄉，向南京請願，遭陳儀之忌。楊肇嘉不僅於1946年參選國民參政員遭阻梗（有選票中因「肇」字多一橫被判廢票）而落選，甚至因陳儀政府的檢舉，楊肇嘉在上海被國民政府逮捕下獄，後經證實他是抗日運動領袖，關了37天之後始獲釋。

1947二二八事件爆發，他與台灣同鄉團體自上海回台灣進行調查，遭陳儀阻擾、刁難。

1949年國民黨政府敗象已露，自由派的吳國禎出任台灣省主席以挽回形象，楊肇嘉被吳國禎聘為省府委員，隔年兼任民政廳廳長。

晚年楊肇嘉被蔣介石聘為國策顧問。但他對政治逐漸淡然。退休後，居於清水「六然居」（取自《菜根譚》古訓：「自處毅然、處人藹然、有事嶄然、無事澄然、得意冷然、失意泰然」），並自命「六然居士」。

楊肇嘉於1976年病逝，享壽85歲。

#燦爛的星辰

【10月13日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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