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話說李筱峰》「印度聖雄甘地」

10月2日是聯合國訂定的「國際非暴力日」，目的是希望各國反對任何的暴力行為。為何會定在10月2日？因為這一天是提倡非暴力主義的印度「聖雄」甘地的生日。
李筱峰

李筱峰

2024/10/02 20:00

◎李筱峰

「首先他們無視於你，而後是嘲笑你，接著是批鬥你，再來就是你的勝利之日。」
–甘地（Gandhi）

10月2日是聯合國訂定的「國際非暴力日」。因為這一天是提倡非暴力主義的印度「聖雄」甘地的生日。（取自貼文）10月2日是聯合國訂定的「國際非暴力日」。因為這一天是提倡非暴力主義的印度「聖雄」甘地的生日。（取自貼文）

10月2日是聯合國訂定的「國際非暴力日」，目的是希望各國反對任何的暴力行為。為何會定在10月2日？因為這一天是提倡非暴力主義的印度「聖雄」甘地的生日。

甘地是1999年《時代》雜誌評選20 世紀風雲人物的第三名（第一、二名是愛因斯坦和羅斯福總統）。

印度獨立運動領袖，也被稱為印度「國父」的甘地，於1869年出生於英國殖民統治下的印度西部。

甘地領導印度人民從事印度獨立運動，其事蹟筆墨難盡。惟其堅守非暴力的「不服從論」（civil disobedience）。其思想受梭羅及托爾斯泰影響。

他同時又是一位素食主義者。他說：
「人類要增進精神生活，必須停止只為了滿足一己的口慾而屠殺動物的行為。」「當心靈發展到某個階段時，我們將不再為了滿足口慾而殘殺動物。」

然而，這位不殺生的人道者，卻被狂熱的宗教信徒槍殺！1948年1月30日，剛結束絕食的甘地，遭到一名印度教狂熱分子槍殺死亡。

甘地在中彈的瞬間，轉身合十向著兇手說：「啊！神啊！為他祝福。」

#燦爛的星辰
【10月2日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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