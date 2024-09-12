話說李筱峰》【9月12日】#燦爛的星辰

今天的冥誕壽星有兩位悲劇性的台灣人物，承受著兩個時代的台灣歷史的苦難：

◎李筱峰

今天的冥誕壽星有兩位悲劇性的台灣人物，承受著兩個時代的台灣歷史的苦難：

#壽星之一

葉秋木（取自貼文）

葉秋木於1908年（日本明治41年）9月12日出生於屏東，曾就讀日本中央大學。

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旅居東京期間，成立「臺灣文化同好會」，是參與社會運動的健將之一。回台後曾經營水泥瓦、原木等進口生意。二次大戰後，葉秋木當選屏東市參議會副議長。

1947年在二二八事件處理委員會為民請命，3月12日在屏東市三角公園被國民黨軍隊公開槍決！



#壽星之二

鄭南榕（取自貼文）

鄭南榕生於1947年（民國36年）9月12日，父親來自福建福州。

就讀台灣大學哲學系時，拒修政治性課程「三民主義」，特立獨行。

他參與「黨外」民主運動，創辦一系列「自由時代」雜誌，呼籲百分之百言論自由，鼓吹台灣獨立。

1986年發起「519綠色行動」，抗議長期的軍事戒嚴；並與陳永興、李勝雄發起二二八平反運動，成立「二二八和平日促進會」。

他的「自由時代」雜誌因刊載許世楷教授《台灣憲法草案》，被控「叛亂」（觸犯「刑法第100條」的所謂「預備叛亂罪」）。鄭南榕拒絕出庭，揚言「你們抓不到我的人，只能抓到我的屍體！」。1989年4月7日於侯友宜率刑事警察前來拘提時，引火自焚抗議，以身殉道！

鄭南榕的自焚，驚動海內外，也激化台灣民主化的腳步。所謂「預備叛亂罪」的「刑法第100條」終於在1992年修改，台灣的言論自由、人權保障，獲得一大進步。



（作者為國立台北教育大學名譽教授）

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