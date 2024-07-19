晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

話說李筱峰》誰是黃旺成？

228事件爆發的一週前（1947.2.21）《民報》社論〈台灣人要歸哪裏去？〉 「自祖國來的大先生們，時常說我們奴化，當初我們很憤慨，不知道指什麼為奴化，現在我們已經了解了，奉公守法即是奴化，置禮義廉恥於度外，才能夠在這個『祖國化』的社會裏生存。」 這篇反諷的社論，作者就是《民報》的總主筆黃旺成。
李筱峰

李筱峰

2024/07/19 17:30

◎李筱峰

二二八事件爆發的一週前（1947.2.21），林茂生博士主辦的《民報》有一篇社論，題目叫〈台灣人要歸哪裏去？〉，文中說：

「自祖國來的大先生們，時常說我們奴化，當初我們很憤慨，不知道指什麼為奴化，現在我們已經了解了，奉公守法即是奴化，置禮義廉恥於度外，才能夠在這個『祖國化』的社會裏生存。」

這篇反諷的社論，作者就是《民報》的總主筆黃旺成。

黃旺成是一位反抗惡政、為民請命的知識人，從日治時代到國民政府時代，始終扮演著諤諤直言的知識人的角色。 （取自貼文）

黃旺成是誰？

反抗惡政、為民請命的知識人

他是一位反抗惡政、為民請命的知識人，從日治時代到國民政府時代，始終扮演著諤諤直言的知識人的角色。

今天是黃旺成（又稱陳旺成，父姓母姓之別）的冥誕。他於1888（清光緒14）年出生在新竹赤土崎莊草厝仔。

幼年於私塾學習漢文，1911（日本明治44）年畢業於總督府國語學校（後改稱台北師範學校），曾任公學校教職多年。1918（大正7）年由於抗議新竹公學校校長訓話無理，毅然辭去教職，經商，參加蔡蓮舫、林獻堂組織之「振南貿易株式會社」，出任清算人。

1920年代是台灣「公民覺醒」的時代，黃旺成關心時政，積極參與蔣渭水籌組的「台灣文化協會」、「台灣民眾黨」等社運。台灣民眾黨創立時，他是14名的中央常務委員之一。

1926年起他擔任《台灣民報》（含接續的《台灣新民報》）記者、編輯，歷時8年，有時以「菊仙」為筆名。他撰寫報導、社論，以及膾炙人口短評「熱言冷語」，自然成為日本殖民當局的眼中釘。
經過1920年代台灣人的各種社會運動的要求，1935年日本當局以開放半數議員民選作為回應，黃旺成高票當選新竹市會議員。

然而日本侵華戰爭（1937）爆發後，黃旺成被指控涉嫌教唆青年人赴中國抗日，被捕入獄兩百多日。

二戰結束後，黃旺成參加《民報》，這是一份承繼自日治時代民族運動的機關報－《台灣青年》、《台灣》、《台灣民報》、《台灣新民報》的一貫精神的「為民喉舌」的民間報紙。社長林茂生，總編輯許乃昌，總主筆由黃旺成擔任。

當時《民報》的社論大部分是由黃旺成執筆，他依然不改知識人諤諤直言的本色，對於當時陳儀主政下的官場貪腐文化、牽親引戚、大陸人壟斷權位、外行領導內行、法治不彰、官僚資本主義、經濟蕭條、民生凋蔽、經濟搾取、軍紀敗壞、治安惡化、族群歧視與文化衝突...，都提出不客氣的批評。那些社論都成為今天研究戰後台灣史珍貴的史料。

然而這樣直言不諱的言論，在陳儀專制之下，必然種下禍根。1947年二二八事件爆發，社長林茂生被秘密處決，《民報》被查封，黃旺成也遭通緝，幸虧他化名潛往中國大陸，逃過一劫。一年後在他的學生新竹防衛司令部司令蘇紹文的協助下，始獲無罪返台。

二二八事件後，黃旺成擔任過臺灣省參議員，後入臺灣省通志局任編纂兼編纂組長，纂修《台灣省通志》；並在1952年擔任新竹縣文獻委員會主任委員，1957年完成《新竹縣志》。

這位極富正義感的文化人、社會運動家、媒體人、政治評論家，以及史學家，於1978年3月3日過世，享年90歲。

#燦爛的星辰
【7月19日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.19貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書