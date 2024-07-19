話說李筱峰》誰是黃旺成？

228事件爆發的一週前（1947.2.21）《民報》社論〈台灣人要歸哪裏去？〉 「自祖國來的大先生們，時常說我們奴化，當初我們很憤慨，不知道指什麼為奴化，現在我們已經了解了，奉公守法即是奴化，置禮義廉恥於度外，才能夠在這個『祖國化』的社會裏生存。」 這篇反諷的社論，作者就是《民報》的總主筆黃旺成。

◎李筱峰

二二八事件爆發的一週前（1947.2.21），林茂生博士主辦的《民報》有一篇社論，題目叫〈台灣人要歸哪裏去？〉，文中說：

「自祖國來的大先生們，時常說我們奴化，當初我們很憤慨，不知道指什麼為奴化，現在我們已經了解了，奉公守法即是奴化，置禮義廉恥於度外，才能夠在這個『祖國化』的社會裏生存。」

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這篇反諷的社論，作者就是《民報》的總主筆黃旺成。

黃旺成是一位反抗惡政、為民請命的知識人，從日治時代到國民政府時代，始終扮演著諤諤直言的知識人的角色。 （取自貼文）



黃旺成是誰？

反抗惡政、為民請命的知識人

他是一位反抗惡政、為民請命的知識人，從日治時代到國民政府時代，始終扮演著諤諤直言的知識人的角色。

今天是黃旺成（又稱陳旺成，父姓母姓之別）的冥誕。他於1888（清光緒14）年出生在新竹赤土崎莊草厝仔。

幼年於私塾學習漢文，1911（日本明治44）年畢業於總督府國語學校（後改稱台北師範學校），曾任公學校教職多年。1918（大正7）年由於抗議新竹公學校校長訓話無理，毅然辭去教職，經商，參加蔡蓮舫、林獻堂組織之「振南貿易株式會社」，出任清算人。

1920年代是台灣「公民覺醒」的時代，黃旺成關心時政，積極參與蔣渭水籌組的「台灣文化協會」、「台灣民眾黨」等社運。台灣民眾黨創立時，他是14名的中央常務委員之一。

1926年起他擔任《台灣民報》（含接續的《台灣新民報》）記者、編輯，歷時8年，有時以「菊仙」為筆名。他撰寫報導、社論，以及膾炙人口短評「熱言冷語」，自然成為日本殖民當局的眼中釘。

經過1920年代台灣人的各種社會運動的要求，1935年日本當局以開放半數議員民選作為回應，黃旺成高票當選新竹市會議員。

然而日本侵華戰爭（1937）爆發後，黃旺成被指控涉嫌教唆青年人赴中國抗日，被捕入獄兩百多日。

二戰結束後，黃旺成參加《民報》，這是一份承繼自日治時代民族運動的機關報－《台灣青年》、《台灣》、《台灣民報》、《台灣新民報》的一貫精神的「為民喉舌」的民間報紙。社長林茂生，總編輯許乃昌，總主筆由黃旺成擔任。

當時《民報》的社論大部分是由黃旺成執筆，他依然不改知識人諤諤直言的本色，對於當時陳儀主政下的官場貪腐文化、牽親引戚、大陸人壟斷權位、外行領導內行、法治不彰、官僚資本主義、經濟蕭條、民生凋蔽、經濟搾取、軍紀敗壞、治安惡化、族群歧視與文化衝突...，都提出不客氣的批評。那些社論都成為今天研究戰後台灣史珍貴的史料。

然而這樣直言不諱的言論，在陳儀專制之下，必然種下禍根。1947年二二八事件爆發，社長林茂生被秘密處決，《民報》被查封，黃旺成也遭通緝，幸虧他化名潛往中國大陸，逃過一劫。一年後在他的學生新竹防衛司令部司令蘇紹文的協助下，始獲無罪返台。

二二八事件後，黃旺成擔任過臺灣省參議員，後入臺灣省通志局任編纂兼編纂組長，纂修《台灣省通志》；並在1952年擔任新竹縣文獻委員會主任委員，1957年完成《新竹縣志》。

這位極富正義感的文化人、社會運動家、媒體人、政治評論家，以及史學家，於1978年3月3日過世，享年90歲。

#燦爛的星辰

【7月19日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.19貼文）

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