話說李筱峰》前輩畫家楊三郎

◎李筱峰
1910年代中，台北州網溪（在今新北市永和區）有一個小學生經常在上學途中經過一間文具店，看到文具店陳列著來台的日本畫家鹽月桃甫的作品，鹽月桃甫畫了許多台灣風景與台灣原住民為題材的畫。這位小學生看得很有心得，立志也要成為畫家。
前輩畫家楊三郎。（取自貼文）
偏偏這位想當畫家的小孩，在四年級時，因為右手中指被破裂的玻璃瓶嚴重割傷，造成細菌感染，最後進行截指！只有九支手指的他，後來還是成為畫家，他就是楊三郎。
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10月5日是楊三郎的冥誕，這位「九指畫家」於1907年（日本明治40年）出生於台北州網溪。他的父親是著名傳統詩詩人楊仲佐。
楊三郎就讀京都關西美術院三年級時，以〈復活節時候〉參加台灣美術展覽會，與李石樵、李梅樹、陳澄波、顏水龍、廖繼春等名畫家同時入選。
1932年（日本昭和7年）與劉啟祥同船前往法國巴黎留學，其作品〈賽納河〉亦於此時入選法國秋季沙龍。
1934年楊三郎自法國返台後，與顏水龍、李梅樹、李石樵、廖繼春、陳澄波、陳清汾、立石鐵臣等7位畫家籌備設立「台陽美術協會」。
戰後，楊三郎仍作畫不輟。1995年獲中國文藝協會頒發的中國文藝獎章的油畫創作獎。同年5月6日因肝炎病逝，享壽88歲。
藝評家認為「楊三郎深受法國印象派的影響，尤其受莫內、柯洛兩人影響最深。繪畫以山林風景主題最多，其次則為靜物、人物。使用色彩鮮豔多變。」
目前在他家鄉永和有「楊三郎美術館」（1991年成立），是私人美術館之先聲。
#燦爛的星辰
【10月5日】
（作者為國立台北教育大學名譽教授）
本文經授權轉載自李筱峰臉書