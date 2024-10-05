晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

話說李筱峰》前輩畫家楊三郎

2024/10/05 16:59

◎李筱峰

1910年代中，台北州網溪（在今新北市永和區）有一個小學生經常在上學途中經過一間文具店，看到文具店陳列著來台的日本畫家鹽月桃甫的作品，鹽月桃甫畫了許多台灣風景與台灣原住民為題材的畫。這位小學生看得很有心得，立志也要成為畫家。

前輩畫家楊三郎。（取自貼文）前輩畫家楊三郎。（取自貼文）

偏偏這位想當畫家的小孩，在四年級時，因為右手中指被破裂的玻璃瓶嚴重割傷，造成細菌感染，最後進行截指！只有九支手指的他，後來還是成為畫家，他就是楊三郎。

10月5日是楊三郎的冥誕，這位「九指畫家」於1907年（日本明治40年）出生於台北州網溪。他的父親是著名傳統詩詩人楊仲佐。

楊三郎就讀京都關西美術院三年級時，以〈復活節時候〉參加台灣美術展覽會，與李石樵、李梅樹、陳澄波、顏水龍、廖繼春等名畫家同時入選。

1932年（日本昭和7年）與劉啟祥同船前往法國巴黎留學，其作品〈賽納河〉亦於此時入選法國秋季沙龍。

1934年楊三郎自法國返台後，與顏水龍、李梅樹、李石樵、廖繼春、陳澄波、陳清汾、立石鐵臣等7位畫家籌備設立「台陽美術協會」。

戰後，楊三郎仍作畫不輟。1995年獲中國文藝協會頒發的中國文藝獎章的油畫創作獎。同年5月6日因肝炎病逝，享壽88歲。

藝評家認為「楊三郎深受法國印象派的影響，尤其受莫內、柯洛兩人影響最深。繪畫以山林風景主題最多，其次則為靜物、人物。使用色彩鮮豔多變。」

目前在他家鄉永和有「楊三郎美術館」（1991年成立），是私人美術館之先聲。

#燦爛的星辰
【10月5日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）
本文經授權轉載自李筱峰臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書