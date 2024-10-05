話說李筱峰》前輩畫家楊三郎

◎李筱峰

1910年代中，台北州網溪（在今新北市永和區）有一個小學生經常在上學途中經過一間文具店，看到文具店陳列著來台的日本畫家鹽月桃甫的作品，鹽月桃甫畫了許多台灣風景與台灣原住民為題材的畫。這位小學生看得很有心得，立志也要成為畫家。

前輩畫家楊三郎。（取自貼文）

偏偏這位想當畫家的小孩，在四年級時，因為右手中指被破裂的玻璃瓶嚴重割傷，造成細菌感染，最後進行截指！只有九支手指的他，後來還是成為畫家，他就是楊三郎。

請繼續往下閱讀...

10月5日是楊三郎的冥誕，這位「九指畫家」於1907年（日本明治40年）出生於台北州網溪。他的父親是著名傳統詩詩人楊仲佐。

楊三郎就讀京都關西美術院三年級時，以〈復活節時候〉參加台灣美術展覽會，與李石樵、李梅樹、陳澄波、顏水龍、廖繼春等名畫家同時入選。

1932年（日本昭和7年）與劉啟祥同船前往法國巴黎留學，其作品〈賽納河〉亦於此時入選法國秋季沙龍。

1934年楊三郎自法國返台後，與顏水龍、李梅樹、李石樵、廖繼春、陳澄波、陳清汾、立石鐵臣等7位畫家籌備設立「台陽美術協會」。

戰後，楊三郎仍作畫不輟。1995年獲中國文藝協會頒發的中國文藝獎章的油畫創作獎。同年5月6日因肝炎病逝，享壽88歲。

藝評家認為「楊三郎深受法國印象派的影響，尤其受莫內、柯洛兩人影響最深。繪畫以山林風景主題最多，其次則為靜物、人物。使用色彩鮮豔多變。」

目前在他家鄉永和有「楊三郎美術館」（1991年成立），是私人美術館之先聲。

#燦爛的星辰

【10月5日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法