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話說李筱峰》台灣新文學運動家張我軍

他批判專注雕琢文字講技巧的傳統台灣詩人，只知套典故、講對仗，而失去情感與內涵。前引的那段話，就是他在「建設新文學」一文中的言論。
李筱峰

李筱峰

2024/10/07 21:10

◎李筱峰

「情感是文學的生命，思想是文學的血液，文學而沒有情感，沒有思想，則如人之沒有性命，沒有血液。沒有生命、沒有血液的人，從根本上已失掉其做人的資格了。沒有情感，沒有思想的文學，也從根本失掉其為文學的資格。」
–張我軍

10月7日是台灣新文學運動家張我軍的冥誕。（取自貼文）10月7日是台灣新文學運動家張我軍的冥誕。（取自貼文）

10月7日是台灣新文學運動家張我軍的冥誕。他於1902年（日本明治35年）出生，台北板橋人。

張我軍於日治時代赴北京師範大學留學，時逢中國五四新文學運動者胡適、陳獨秀等先覺者提倡「八不主義」，張我軍也趕上時代的潮流，向台灣傳統舊詩人提出批判，提倡新文學。

他在《台灣民報》發表〈致台灣青年的一封信〉、〈糟糕的台灣文學界〉、〈請合力拆下這座敗草叢中的破舊殿堂〉等文章，發難抨擊傳統詩人，批評傳統的「擊缽吟」詩會。

他批判專注雕琢文字講技巧的傳統台灣詩人，只知套典故、講對仗，而失去情感與內涵。前引的那段話，就是他在「建設新文學」一文中的言論。

作家龍瑛宗稱他是「高舉五四火把回台的先覺者」。但也因此挑起新舊文學論戰。

今天重看雙方新舊文學之爭，傳統詩人固然跳不開中國傳統漢詩的窠臼；但是張我軍的新文學論，視台灣文學是中國文學的一環，也缺乏台灣的主體性。他的盲點或許是時代的限制。

他的兒子即台灣著名考古學家、文化人類學家張光直，顯然有較寬廣的視野。

張我軍於1955年（民國44年）11月3日過世。

#燦爛的星辰
【10月7日】

（附記：先祖父李步雲，是傳統漢詩人，經常參加「擊缽吟」，正是張我軍批評的對象，我對此也有所感，詳見拙著《小瘋人生》）

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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