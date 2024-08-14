自由開講》美中無人機禁令交鋒 全球供應鏈面臨新挑戰

◎茜茜

近年來中國在科技和工業上的快速發展引起了國際社會的廣泛關注，從早期的受限到逐漸突破，再到部分領域的領先，中國的科技實力已不容忽視，美中兩國在高科技領域的競爭愈演愈烈，這場博弈對全球格局的影響深遠，本文將探討中國科技發展的三個階段，並分析中國逐漸強大後對國際社會帶來的影響與擔憂。

第一階段：受限

自美國和西方國家開始對中國進行高科技產品和技術的出口限制以來，中國在科技發展的道路上面臨了諸多障礙；這一階段的中國，由於工業化和科技起步較晚，不得不依賴進口技術和產品，美國和西方對中國進行了廣泛的技術封鎖，涉及包括全球定位系統（GPS）、高科技醫療設備、晶片等各個領域；然中國並沒有在這一壓力下停滯不前，反而開始積極尋找應對措施。

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中國無人機製造商大疆創新（DJI）因為被美國政府列入黑名單，卻又不想放棄美國市場， 因此透過「洗白」成外國製，再輸入美國。（路透檔案照

第二階段：突圍

面對技術封鎖，中國逐步展現出強大的科技研發能力，成功突破了多個被美國及西方國家設限的領域；例如，中國的北斗衛星導航系統已超越美國的GPS，不僅能夠定位還可以通訊；此時，中國通過進口替代，逐步實現了在一些高科技領域的自主研發和生產，從而擺脫了對西方技術的依賴，這一階段的中國，逐漸展現出科技與工業力量的巨大潛力，開始在某些領域實現對西方的反超。

第三階段：領先

隨著科技的進步，中國在全球科技競爭中逐漸由追趕者變為領先者，據報告顯示在44項技術中，中國已在37項技術上領先美國和其他國家，這其中包括電池技術、高超音速、5G和6G等新興技術，中國的科技力量不僅在國內逐漸崛起，更在全球範圍內引起了廣泛關注和競爭，這一階段的中國，已不再只是技術的追隨者，而是逐漸成為多個領域的創新領導者。

中國實力的國際影響

中國的科技崛起對國際社會產生了深遠的影響；首先，中國在科技領域的領先，使其在全球市場上獲得了更大的話語權和影響力；其次，中國的強大科技實力，也使得美國及其盟友在技術和市場上的壟斷地位受到挑戰，這在一定程度上加劇了國際社會對中國崛起的擔憂與防範，隨著中國的科技實力不斷增強，國際社會對其政策走向和影響力的關注也在逐步升高。

國際社會的擔憂與挑戰

儘管中國的科技進步為其帶來了巨大的國際影響力，但這一過程中也引發了諸多擔憂；首先，中國的科技崛起對全球技術供應鏈的穩定性構成了挑戰，尤其是在中美兩國持續緊張的背景下，這種挑戰更為明顯；其次，隨著中國在科技領域的影響力不斷擴大，國際社會對其技術標準和規範的接受度，以及由此引發的政治與經濟衝突，將成為未來全球治理的重要議題，這些擔憂反映出中國科技實力增強後，對國際秩序和地緣政治格局的深遠影響。

（作者為研究生）

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