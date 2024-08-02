自由開講》外交博弈：美國聯合盟友擴大制裁中共科技產業發展

◎劉硯

美國預計在八月公布新規，將通過「外國直接產品規則」（FDPR）擴大制裁範圍，阻止包括台灣、新加坡、馬來西亞與以色列在內的國家向中國半導體製造商出口設備，然為避免與盟友的經濟摩擦，美國豁免日本、荷蘭與南韓等國家，此措施相當具有針對性，同時也展現出美國在外交政策上的靈活性。

美國擴大制裁中國半導體產業，中國科技場為闢新財源，瞄準專利訴訟，這區塊成為科技戰的新戰場。（美聯檔案照）

擴大出口管制範圍

這次擴大的出口管制將覆蓋約六家中國晶圓廠，美國政府計劃以此限制中國在半導體技術上的發展，根據新的FDPR規定，即便產品由外國製造，但只要涉及美國技術，就可能被禁止出口到中國，包括將大約120家中國企業列入美國的貿易管制名單，涵蓋從晶圓廠到工具製造商與電子設計自動化軟體供應商等眾多領域，顯示美國試圖對中國的高科技產業進行多方面封鎖，以延緩其技術進步。

請繼續往下閱讀...

保護盟友經濟利益

美國在制定新規的同時，慎重考慮盟國的利益，尤其是對日本與荷蘭等國的豁免，表明美國在擴大制裁中國的同時不希望損害與這些國家的關係，美國的盟友，包括日本與荷蘭，已經表達對於擴大FDPR影響其企業競爭力的擔憂，因此美國在新規中豁免這些國家，以平衡制裁中國與保護盟國經濟利益之間的關係，在某種程度上顯示出美國希望借助多國聯合施壓的方式來達成共同的安全目標，同時維持國際合作的穩定。

全球供應鏈的影響

美國擴大對中共的制裁預計將對全球半導體供應鏈產生廣泛影響，由於半導體行業高度全球化，涉及多國供應商，可能會促使相關國家尋找新的技術來源或研發自主產品，從而加速供應鏈的去美化，短期內可能導致供應緊張與價格波動，而從長期看，這種局勢可能會推動中國加快自主研發的步伐，促使其技術與產能逐步獨立於西方國家的供應鏈之外。

美國對中國擴大出口限制的政策將在未來幾個月內產生深遠影響，意圖通過聯合盟友加強對中國技術打壓，然成功與否將取決於是否有效調整政策以應對各種挑戰，包括維持盟友之間的合作，以及減少對全球半導體市場的負面影響，如何在維護國家安全的同時促進國際經濟合作，將是美國及其盟友在未來需要面對的重要議題。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法