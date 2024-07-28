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自由開講》中共AI「套殼」技術背後的陰謀！

2024/07/28 09:30

◎劉硯

近年來，中國透過多種方式將西方國家開發的關鍵技術引入國內，其中包括留學、竊取和開源技術的利用，這些「山寨」技術被中國用來控制國內民眾和對其他國家進行威脅，科技界早已對此現象發出警告，指出應警惕中國濫用西方的開源人工智慧（AI）模型，目前，美國國安從業者也強調，美國必須在新興技術領域保持領先地位，才能避免受到中國技術濫用的威脅。

開源技術的雙刃劍效應

Google前CEO Eric Schmidt在一次採訪中指出，中國的AI產業高度依賴西方國家的開源技術，中國的AI大模型多數是通過「套殼」西方技術來進行開發和發行，所有技術都有可能被有心人士濫用，建議西方國家應對其開源模型進行限制，以防止技術落入不當使用者手中，其實Schmidt的擔憂正在變為現實，如百度利用AI技術開發無人駕駛計程車平台「蘿蔔快跑」，這樣的行為被視為對技術的濫用。

美國國安擔憂中共入侵

美國國家安全委員會東亞與太平洋網路政策主任Israel Soong指出，中國近年在美國多個關鍵基礎設施中設置「後門」，可能在必要時對美國發動破壞性網路攻擊，導致美國重要系統癱瘓，中國對全球多國進行類似的預先部署，規模龐大，範圍廣泛，令人震驚，因此，美國須在新興技術領域保持競爭優勢，否則會面臨更多來自中國的威脅。

美國國家安全委員會東亞與太平洋網路政策主任Israel Soong指出，中國近年在美國多個關鍵基礎設施中設置「後門」，可能在必要時對美國發動破壞性網路攻擊，導致美國重要系統癱瘓。（www.freepik.com）

技術競爭領先必要性

美國專家普遍認為，在技術競爭中保持領先地位是至關重要的，西方國家長期以來對中國的態度過於寬容，導致今天「養癰成患」的局面，不僅在AI領域，包括無人機、3D列印、機器人等技術領域，中國公司都透過挪用技術和低成本優勢壟斷市場，最終破壞整個產業的生態，因此，專家呼籲美國及西方國家應加強技術保護和創新，以保持在全球技術競爭中的優勢。

結語

西方國家應重新評估其開源策略，開源技術的初衷是促進全球技術進步和共享，但當開源技術被不當利用時，負面影響也不可忽視，西方國家應該在保障技術開源精神的同時，建立有效的監管機制，以防止技術濫用帶來的威脅，此外，推動本國技術創新和加強國際合作，也將有助於抵禦來自中國等共產國家的威脅，維護全球技術發展。

（作者為研究生）

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