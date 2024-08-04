自由開講》「戰場之眼」監控台海！美日雷達部署揭開亞太新戰略佈局

◎陳俊

近期日美兩國在距台灣僅107公里的與那國島上進行名為「堅毅之龍」的聯合軍事演習，這次演習的關鍵在於測試與安裝AN／TPS-80多功能導引雷達系統，該系統被譽為「戰場之眼」，這項演習代表美日同盟在亞太地區，尤其是第一島鏈的軍事合作，與那國島的戰略位置使其成為觀察與監測中國軍事活動的理想地點，並為美日兩國提供抵禦空中威脅的前線防禦能力，安裝在與那國島上的AN／TPS-80雷達系統，能夠快速偵測空中與地面威脅，協助美日聯合部隊迅速做出反應，不僅是對周邊地區的潛在軍事威脅的有效威懾，也是對日益增長的區域軍事緊張局勢的回應。

AN／TPS-80：「戰場之眼」的技術優勢

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AN／TPS-80多功能導引雷達由美國諾斯洛普·格魯曼公司開發，擁有先進的3D相控陣技術，使其能夠精確地監控並識別各類空中威脅，如巡航導彈和無人機，這款雷達的另一大技術亮點在於其使用氮化鎵（GaN）技術的有源電子掃描陣列（AESA），提供360度全方位的監測能力，且具有高效的多任務處理能力，能同時提供空中交通管制、防空、雷達監視等多種支持功能，通過5秒一圈的掃描速度，該雷達系統能夠迅速且準確地提供目標數據給防空單位，並能持續修正攔截路徑，從而有效提升攔截效率，降低因多系統運作而產生的複雜性和成本。

AN／TPS-80多功能導引雷達由美國諾斯洛普·格魯曼公司開發，擁有先進的3D相控陣技術，使其能夠精確地監控並識別各類空中威脅。（圖片來源：Northrop Grumman官網）

EABO作戰概念：未來戰爭的指引

本次軍演的一個核心理念是驗證「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，該概念主張將小規模、具備遠程精準打擊能力的部隊分散部署到前線島嶼，以形成一個覆蓋廣泛的感知與打擊網絡，AN／TPS-80雷達的部署不僅是EABO概念的實踐，也體現此戰略模式的潛力，在EABO框架下，部隊能夠更靈活進行分佈，使用雷達和其他先進的傳感器技術來監控並感知周圍的空中和海上威脅，從而形成一個高效的火力包圍網，以殲滅入侵者，戰略的靈活性和先進技術的結合，意味未來的戰爭形式將更依賴分佈網路作戰而非集中大規模戰鬥。

地緣政治緊張：亞太局勢的動盪

在亞太地區地緣政治緊張加劇的背景下，美日聯合軍演和「戰場之眼」的部署將引發周邊國家的關注與擔憂，特別是面對中國在南海和台海日益增強的軍事存在，日美兩國的軍事合作顯得尤為重要，通過增強與盟友的合作，日本不僅提升自身的防衛能力，也遏制區域內的潛在衝突升級，同時也向其他亞太國家傳遞明確的安全訊息，即在面對地區軍事威脅時，各國需要通過多邊合作來確保地區穩定與安全，這次軍演及雷達的部署，既是對美日同盟的強化，也是對亞太安全形勢的重要表態。

結語

這次「堅毅之龍」軍演和AN／TPS-80雷達的部署，彰顯美日同盟在亞太地區的應對策略。面對中國在台海地區的軍事壓力，其軍事行動不僅傳遞出美日保衛區域穩定的決心，也為台灣提供一定程度的安全保障，然台灣在這種動盪局勢中也必須審慎應對，持續加強自身的國防能力和國際合作，以確保在潛在衝突中能夠有效防禦，台灣應積極參與多邊軍事演習和情報共享，提升自衛能力與國際合作，以發揮重要角色，通過不斷強化與盟友的合作，台灣不僅能提升自身的防衛能力，也能在亞太安全局勢中扮演更積極的角色，為區域和平穩定作出貢獻。

（作者為研究生）

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