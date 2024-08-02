自由開講》失控的媚共退將 早已成常態化

◎何翊瑞

據中共航太科技集團消息，在中共解放軍的八一建軍節（8月1日21時14分）從西昌衛星發射中心將使用長征三號乙運載火箭，發射衛星網路高軌衛星02星，同時，我國國防部早已運用聯合情監偵系統確切掌握，並預告中共在八一建軍節要發射運載火箭，將從我國防空識別區上通過。

共軍在八一建軍從西昌衛星發射中心將使用長征三號乙運載火箭，發射衛星網路高軌衛星02星。圖為2020年6月長征三號乙火箭升空圖。（法新社檔案照）

而我國少數退役將領聽聞此事之後為了吸引中共的目光開始不再注重專業分析，忘卻本身曾是中華民國國軍的將領，轉而開始誇張的口出狂言，毫無軍人武德的良知與氣節，對於政治等敏感議題更是高調與激昂的捕風捉影，妄圖用不實言論在節目上大行其是。

請繼續往下閱讀...

如同退將栗正傑、張延廷、帥化民、季麟連等人都曾針對共軍繞台在節目中大放厥詞，多次闡述著中共單一軍種強大性而忽略了在軍種的戰略部屬上相互搭配的協同作戰，極誇大中共不可力敵的輿論，如同當年宋金之間兩國未開戰前，內部官員就大肆吹捧敵軍「女真不滿萬，滿萬不可敵」的怯戰心態，一再的貶低自己的國家來高舉捧著中共，這些睜眼說瞎話的退將，早已忘卻自己早年接受國家的培養與教育，領著中華民國給予的俸祿，卻時常登上中

共統戰部的報導。

搞不清楚自己國家的退將

然而這些荒腔走板的言論其內核背靠自己樹立的將軍人設，搞不清楚自己是哪一國的將軍，猶如當年上將退役夏瀛洲在2011年以前國防大學校長身份前往北京與中共將領交流，發言「今後不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」引發了社會極大的爭議，不管藍、綠陣營都予以極大的譴責；而後來當選的馬英九前總統也譴責這樣的發言是背叛臺灣人民與喪權辱國的行為。

上將陳廷寵在中共創辦華東臺商子女學校，開始不斷拉攏我國退役將領訪中 。（資料照）



上將陳廷寵在中共創辦華東臺商子女學校，開始不斷拉攏中華民國退役將領參訪中國並且與眾多退將出席聆聽習近平總書記的致詞，並在場公開支持表態「我是中國人，是榮耀的象徵」「台灣國軍的戰力是零，擋不住中國人民解放軍」。

這些退將既沒有打過仗、也無立下何等戰功、對於國防建設更無任何功勞，結果卻領著超過二十萬的軍人退休俸，各種親共不當言行與曖昧態度瀰漫在眾多國軍退役將領身上，任由問題一再地持續滋生。

國防部、退輔會對於退將親共的處置都如此輕描淡寫的帶過，就連退將赴中親共的行為舉止毫無事前知悉、也無事後的因應處置，無疑是打擊著國人對於國軍的信任感；政府團隊及國安團隊必須要下定決心正視國防問題、解決這些親共的言行一再發生。

（作者為教官）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法