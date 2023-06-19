胡，怎麼說》陳廷寵行徑在中國是奸臣、在中華民國是叛將。黃維、杜聿明都不齒！

不戰而降、不戰而受縛、不戰已被俘、不戰就屈服....，退將陳廷寵最近又在中共媒體上唱衰國軍，稱「國軍戰力仍是0！」這種退將就如老鼠屎，汙了黃埔精神，更讓國軍平白無辜受辱！

其實，還有一個更大咖投降主義者就是前總統馬英九，他曾多次和他的前國安會秘書長蘇起一起唱衰國軍，都曾經像中了「共邪」似的一直唸著投降魔咒:「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」！

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拿當年的代總統李宗仁來和馬英九比較，李宗仁至少還企圖和中共隔江分治，做不到就自己落跑了；馬英九搞的促統、一個中國，就是台灣被併吞、中華民國滅亡，他則投身民族偉大復興的中國夢大業，由此看來，馬英九比李宗仁更投降、也更下流!

再看，中共最近擴大舉辦「海峽論壇」-一個統戰大拜拜，中國國民黨、台灣民眾黨、新黨...統派藍白紅政黨大集合，都應召接受中共招待！習皇大大頒下致賀信，有如「聖訓」，說什麼兩岸心靈契合、交流交友交心、一起為祖國統一大業做出貢獻。只見與會吃統戰大拜拜的所有藍白紅人士，個個都俯首聽訓，國民黨代表之一李永萍還大拍馬屁說「充滿善意，振奮人心」。好一副「皇恩浩蕩、感恩懷德」的噁心醜樣！

陳廷寵是接受中共媒體環球時報訪問時唱衰國軍，其實，環時藉海峽論壇做的相關報導，包括陳廷寵講的國軍戰力是0、特別宣揚柯文哲創的台灣民眾黨參加海峽論壇等等，都是在分裂台灣、企圖瓦解台灣人民抗共保台的戰鬥意志。中共謀台野心日亟，這樣惡搞台灣不令人意外，更該揪出來譴責的是，那些配合中共統戰、認知戰的政黨、政客、媒體、網紅等。

陳廷寵這種不戰即降、不戰即受縛、不戰即被俘、不戰即屈服在中共腳下的退將，比諸當年在國共戰爭中，力戰而敗不幸被共軍所俘的國軍將領黃維、杜聿明、廖耀湘等等，個個都會不齒其醜行、都會唾棄那個身上沒半根骨頭的黃埔學弟。那些不幸被俘的國軍將領，雖然大局不利，但個個都是力戰到最後，突圍不成才被俘，那有像陳廷寵那樣混蛋，沒打就唱衰唱敗注定要降的？

如果，國軍像陳廷寵唱衰的，戰力早就是0，延長兵役一年仍是腦袋空空戰力仍是0，那麼，共軍何不早早就長驅直入、戰力是零的國軍必定棄甲丟盔、共軍就摧枯拉朽、兵不血刃的就完成你們祖國的「統一大業」了？習皇何必還需要和你們統派搞統戰大拜拜、大交流，要你們為祖國統一大業做出貢獻？

共軍為何沒敢動手?習皇為何念念都是統一?就是他們都有自知之明，也深知國軍不是陳廷寵講的那樣不堪一擊。陳廷寵刻意唱衰國軍，來拍習近平馬屁、拍共軍馬屁，看來是拍在馬腿上了。中國有句古話說「逢君之惡，奸臣也!」，陳廷寵的行徑，在中國是奸臣、在中華民國是叛將!

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