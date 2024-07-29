晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 媒體

黃澎孝練「孝」話》退將帥化民、栗正傑淪中國官方謠言傳聲筒！？ ——美中電子戰篇

事實上，在「傳聞」尚未驗證其真偽之前，人人都有可能誤信、誤傳。但是，對於這麽天方夜譚的「故事」，其實只要有點常識的人都可以大概判斷得出其故事的真偽。更何況，帥化民和栗正傑都已是官拜將軍的專業軍人，怎麼可能會上當「誤判」呢！？
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/07/29 09:47

台灣退將帥化民（左）、栗正傑（右）淪中國官方謠言傳聲筒！？（報社合成／資料照、路透社）

◎黃澎孝

7月1日，中國福建官媒「東南衛視」旗下的「海峽新幹線」發出一篇題為《中美南海再度爆發電子對抗？山東艦一現身，菲律賓徹底冷靜了》的文章。

該官媒文章繪聲繪影地說：「中國航母山東艦6月30日現身菲律賓呂宋島以西海域，直線距離不到200海里。」、「在山東艦現身前，美軍航母戰鬥群已被解放軍南部戰區浩浩蕩蕩的部署給嚇跑了」。

該文近一步吹噓：「據說，在此期間，中美軍事力量再度展開電子對抗，結果遭殃的是菲律賓，導致其北部地區GPS訊號中斷，通訊、電話等一度訊號全無。」

由於該文所敘內容，人、事 、時、地、物一應俱全，又是出自具官方色彩的媒體，當然在中國網路上炸鍋般地傳開。緊接著台灣某些特定媒體也跟進報導或討論。

其中，最引人注目的是，曾任國防部作戰次長室執行官的退將帥化民，和曾任國防大學教官的栗正傑，分別在「寰宇新聞台」和「中天新聞」的政論節目中，侃侃而談，形同為這則報導添加了台灣退將的專業背書。

圖為兩位台灣退將日前上政論節目的畫面。曾任國防部作戰次長室執行官的退將帥化民（左），和曾任國防大學教官的栗正傑（右）。（作者提供）

然後，中國的相關單位開始隱去該則報導的「原始出處」，轉而以「台媒報導」、「台灣退將評論」為名，製作一系列短視頻或宣傳拼圖，丟到抖音、小紅書等載體平台，開始廣為傳播「共軍在南海電子戰打贏美軍」的認知戰謠言。

由於中國的大外宣吹噓的太過火了，引起了美國彭博新聞社記者的關注。於是在7月25日下午，中國國防部舉行例行記者會上，向主持記者會的中國國防部新聞局副局長兼「新聞發言人」的張曉剛大校提出詢問。

沒想到中國國防部發言人張曉剛竟然對「共軍在南海電子戰打贏美軍」傳聞表示，「我沒有聽說過這方面的情況」！！

張曉剛大校在中國國防部例行記者會上公開否認「共軍在南海電子戰打贏美軍」的事實，實不啻認證了那是一個不折不扣的「謠言」。換言之，也認證了台灣退將帥化民、栗正傑顯然已淪為中國認知戰謠言的傳聲筒。

事實上，在「傳聞」尚未驗證其真偽之前，人人都有可能誤信、誤傳。但是，對於「共軍電子戰打贏美軍 」，「導致菲律賓北部地區GPS訊號中斷，通訊、電話訊號全無 」、「山東艦把美軍航母戰鬥群給嚇跑了」這麽天方夜譚的「故事」，其實只要有點常識的人都可以大概判斷得出其故事的真偽。更何況，帥化民和栗正傑都已是官拜將軍的專業軍人，怎麼可能會上當「誤判」呢！？

張曉剛大校（中）在中國國防部例行記者會上公開否認「共軍在南海電子戰打贏美軍」的事實，實不啻認證了那是一個不折不扣的「謠言」。（翻攝微博）

就算這兩位退將，一時不察，「誤上賊船」，最起碼也該對觀眾致歉，同時公開揭露他們的「消息來源」，以示其「童叟無欺」的「可信度」吧！！

然而，7月25日迄今，已過去三四天了，我們究竟要等到什麼時候，才能獲得這兩位黃埔退將的道歉和澄清呢！？

由於這兩位退將是國內某特定媒體政論節目上的常客，以致於他們是電視節目上的言論都會有影視紀錄。今天只是針對「美中電子戰」謠言。

下一篇，我還要就「轟六逼退美國航母」的「故事」，來請教這幾位「長共軍威風，滅國軍士氣」成習的舔共退將們：

真相何在？

榮譽何在？

羞恥何在？

敬請「納稅養敗類」最無辜痛心的讀友們，拭目、拭淚以待囉！

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：退將帥化民、栗正傑淪中國官方謠言傳聲筒！？ ——美中電子戰篇

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書