黃澎孝練「孝」話》退將帥化民、栗正傑淪中國官方謠言傳聲筒！？ ——美中電子戰篇

事實上，在「傳聞」尚未驗證其真偽之前，人人都有可能誤信、誤傳。但是，對於這麽天方夜譚的「故事」，其實只要有點常識的人都可以大概判斷得出其故事的真偽。更何況，帥化民和栗正傑都已是官拜將軍的專業軍人，怎麼可能會上當「誤判」呢！？

台灣退將帥化民（左）、栗正傑（右）淪中國官方謠言傳聲筒！？（報社合成／資料照、路透社）

◎黃澎孝

7月1日，中國福建官媒「東南衛視」旗下的「海峽新幹線」發出一篇題為《中美南海再度爆發電子對抗？山東艦一現身，菲律賓徹底冷靜了》的文章。

該官媒文章繪聲繪影地說：「中國航母山東艦6月30日現身菲律賓呂宋島以西海域，直線距離不到200海里。」、「在山東艦現身前，美軍航母戰鬥群已被解放軍南部戰區浩浩蕩蕩的部署給嚇跑了」。

請繼續往下閱讀...

該文近一步吹噓：「據說，在此期間，中美軍事力量再度展開電子對抗，結果遭殃的是菲律賓，導致其北部地區GPS訊號中斷，通訊、電話等一度訊號全無。」

由於該文所敘內容，人、事 、時、地、物一應俱全，又是出自具官方色彩的媒體，當然在中國網路上炸鍋般地傳開。緊接著台灣某些特定媒體也跟進報導或討論。

其中，最引人注目的是，曾任國防部作戰次長室執行官的退將帥化民，和曾任國防大學教官的栗正傑，分別在「寰宇新聞台」和「中天新聞」的政論節目中，侃侃而談，形同為這則報導添加了台灣退將的專業背書。

圖為兩位台灣退將日前上政論節目的畫面。曾任國防部作戰次長室執行官的退將帥化民（左），和曾任國防大學教官的栗正傑（右）。（作者提供）

然後，中國的相關單位開始隱去該則報導的「原始出處」，轉而以「台媒報導」、「台灣退將評論」為名，製作一系列短視頻或宣傳拼圖，丟到抖音、小紅書等載體平台，開始廣為傳播「共軍在南海電子戰打贏美軍」的認知戰謠言。

由於中國的大外宣吹噓的太過火了，引起了美國彭博新聞社記者的關注。於是在7月25日下午，中國國防部舉行例行記者會上，向主持記者會的中國國防部新聞局副局長兼「新聞發言人」的張曉剛大校提出詢問。

沒想到中國國防部發言人張曉剛竟然對「共軍在南海電子戰打贏美軍」傳聞表示，「我沒有聽說過這方面的情況」！！

張曉剛大校在中國國防部例行記者會上公開否認「共軍在南海電子戰打贏美軍」的事實，實不啻認證了那是一個不折不扣的「謠言」。換言之，也認證了台灣退將帥化民、栗正傑顯然已淪為中國認知戰謠言的傳聲筒。

事實上，在「傳聞」尚未驗證其真偽之前，人人都有可能誤信、誤傳。但是，對於「共軍電子戰打贏美軍 」，「導致菲律賓北部地區GPS訊號中斷，通訊、電話訊號全無 」、「山東艦把美軍航母戰鬥群給嚇跑了」這麽天方夜譚的「故事」，其實只要有點常識的人都可以大概判斷得出其故事的真偽。更何況，帥化民和栗正傑都已是官拜將軍的專業軍人，怎麼可能會上當「誤判」呢！？

張曉剛大校（中）在中國國防部例行記者會上公開否認「共軍在南海電子戰打贏美軍」的事實，實不啻認證了那是一個不折不扣的「謠言」。（翻攝微博）

就算這兩位退將，一時不察，「誤上賊船」，最起碼也該對觀眾致歉，同時公開揭露他們的「消息來源」，以示其「童叟無欺」的「可信度」吧！！

然而，7月25日迄今，已過去三四天了，我們究竟要等到什麼時候，才能獲得這兩位黃埔退將的道歉和澄清呢！？

由於這兩位退將是國內某特定媒體政論節目上的常客，以致於他們是電視節目上的言論都會有影視紀錄。今天只是針對「美中電子戰」謠言。

下一篇，我還要就「轟六逼退美國航母」的「故事」，來請教這幾位「長共軍威風，滅國軍士氣」成習的舔共退將們：

真相何在？

榮譽何在？

羞恥何在？

敬請「納稅養敗類」最無辜痛心的讀友們，拭目、拭淚以待囉！

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：退將帥化民、栗正傑淪中國官方謠言傳聲筒！？ ——美中電子戰篇

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法