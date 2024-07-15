自由廣場》解嚴37年 你知道蔣經國是白色恐怖的大Boss嗎？

◎ 王興煥

一九八七年七月十五日，台灣解除了始自一九四五年五月十九日，世界最久、長達卅八年五六天的戒嚴。

《戒嚴令》廢除，是前輩們不畏犧牲爭取民主，及美國《台灣民主決議案》（Ｈ.R.1777）的呼籲。蔣經國在國共關係緩和（聯共制台獨）與內外壓力之下，不得不宣告解嚴。

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解嚴是民主前輩對抗極權的成果，不是蔣經國「德政」。若將造成百姓夜啼的兇手當成民主救星，沒有比這更錯亂。蔣經國只有「專制」沒有「開明」，他對台灣沒有主動的認同與憐憫，只有基於黨國權力的政治進退。

我們知道蔣介石是二二八元兇，也要明白蔣經國是白色恐怖的大Boss；蔣介石是信奉槍桿子出政權的土匪軍閥，蔣經國則是熟稔恐怖統治的特務頭子。解嚴是台灣民主化的里程碑，但不是民主鞏固的終點。台灣的戒嚴不只是極權體制禁錮民主，同時是中華民國對台灣共同體的殖民手段。我們所面對的一直都是極權與殖民交織的雙重壓迫，所以台灣國族要爭取的，是「民主必然本土」的並進。

「國族是每日的公民投票」，台灣民主與台灣認同是不能分割的。民主之所以脆弱、轉型正義之所以遲緩，與國族認同錯亂關連甚深。部分公民對威權的肯定與對民主的排斥，因為記憶所繫是與台灣民主水土不服的中國，不論是中華民國或中華人民共和國。

所以解嚴迄今卅七年，民主仍會倒退。倒退不只是民主程序被破壞，更嚴重的是，民主制度成為中國佔領台灣的破口，中國代理人大辣辣地坐擁民意高踞廟堂，為習近平充當馬前卒。

為何民主選舉會授權給不以台灣利益為優先的政客？因為台灣仍有嚴重的國家認同錯亂。禍首當然是中華民國與中國國民黨，但過去完全執政八年卻強化「中華民國台灣」的民進黨政府亦責無旁貸。

我們不能空談一個不以台灣認同為基底的民主概念。解嚴卅七年，民主體質仍危如累卵，因為在「國家打造」的工程漠視「國族打造」的必要性。展望未來，接棒前人廢除戒嚴所打開的空間，本土政黨不論朝野，都應將「深化台灣共同體意識」作為最重要的政治議程︰對內，完成本土政體的民主鞏固；對外，站穩全球抗中第一線而完成國家打造。

（作者為台灣國家聯盟執行委員、台灣基進黨主席）

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