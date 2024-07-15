晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》解嚴37年 你知道蔣經國是白色恐怖的大Boss嗎？

2024/07/15 05:30

◎ 王興煥

一九八七年七月十五日，台灣解除了始自一九四五年五月十九日，世界最久、長達卅八年五六天的戒嚴。

《戒嚴令》廢除，是前輩們不畏犧牲爭取民主，及美國《台灣民主決議案》（Ｈ.R.1777）的呼籲。蔣經國在國共關係緩和（聯共制台獨）與內外壓力之下，不得不宣告解嚴。

解嚴是民主前輩對抗極權的成果，不是蔣經國「德政」。若將造成百姓夜啼的兇手當成民主救星，沒有比這更錯亂。蔣經國只有「專制」沒有「開明」，他對台灣沒有主動的認同與憐憫，只有基於黨國權力的政治進退。

我們知道蔣介石是二二八元兇，也要明白蔣經國是白色恐怖的大Boss；蔣介石是信奉槍桿子出政權的土匪軍閥，蔣經國則是熟稔恐怖統治的特務頭子。解嚴是台灣民主化的里程碑，但不是民主鞏固的終點。台灣的戒嚴不只是極權體制禁錮民主，同時是中華民國對台灣共同體的殖民手段。我們所面對的一直都是極權與殖民交織的雙重壓迫，所以台灣國族要爭取的，是「民主必然本土」的並進。

「國族是每日的公民投票」，台灣民主與台灣認同是不能分割的。民主之所以脆弱、轉型正義之所以遲緩，與國族認同錯亂關連甚深。部分公民對威權的肯定與對民主的排斥，因為記憶所繫是與台灣民主水土不服的中國，不論是中華民國或中華人民共和國。

所以解嚴迄今卅七年，民主仍會倒退。倒退不只是民主程序被破壞，更嚴重的是，民主制度成為中國佔領台灣的破口，中國代理人大辣辣地坐擁民意高踞廟堂，為習近平充當馬前卒。

為何民主選舉會授權給不以台灣利益為優先的政客？因為台灣仍有嚴重的國家認同錯亂。禍首當然是中華民國與中國國民黨，但過去完全執政八年卻強化「中華民國台灣」的民進黨政府亦責無旁貸。

我們不能空談一個不以台灣認同為基底的民主概念。解嚴卅七年，民主體質仍危如累卵，因為在「國家打造」的工程漠視「國族打造」的必要性。展望未來，接棒前人廢除戒嚴所打開的空間，本土政黨不論朝野，都應將「深化台灣共同體意識」作為最重要的政治議程︰對內，完成本土政體的民主鞏固；對外，站穩全球抗中第一線而完成國家打造。

（作者為台灣國家聯盟執行委員、台灣基進黨主席）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書