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自由開講》陳廷寵失去軍人武德 不配二級上將的頭銜！

2023/06/18 12:39

◎陳啟濃

值此陸軍官校99周年校慶，中共的環球時報藉機採訪我國的退役將領，其中陳廷寵接受採訪的言論，長中共的威風，滅國軍的士氣，台灣人還每一個月十幾萬的退休金養他，他個人軍人武德喪失晚節不保不值得珍惜，仗著中華民國退役將領的資歷，甘心成為中共對台軍事威嚇的助力，卻是茲事體大，關於政治立場又失去民主價值的堅持，真是不配擁有二級上將的頭銜。

前陸軍總司令陳廷寵接受中媒專訪，批評國軍「腦袋空空」怎麼打仗。（資料照）

他針對台灣兵役延長為一年，直言「戰力仍是零」，甚至揚言以美國的戰力，若在中國近海爆發軍事衝突，美國是贏不了的。他卻忘了是馬英九任內為了跟中共示好，將兵役從二年減為四個月，當時他為何不跟馬英九坦承會「沒有戰力」。是因為跟馬英九一樣想把台灣送給中共，還是民進黨執政就不願認同法定的統治地位。再說以美國目前的軍事實力，跟中共爆發軍事衝突，按許多軍事專家的推估，美軍沒有戰敗的後果。

陳廷寵仍然活在清末列強勢力入侵的時代，愛國心雖然讓人感動，但愛的國卻愛錯了，成了中共專制統治中國的幫兇。歐美國家本來期待中國透過民主改革，可以跟上先進國家，以往多方的經濟援助，以及外交關係的促進。後來才警覺中共的野心，中國被中共綁架，中國人被當成豬在養，沒有自由民主的人權生活，中共想繼續專制統治，壟斷中國的政治權力。所以台灣和歐美國家，現在要對抗的是中共的政治勢力，不是善良無辜的中國人民。

他說他反對台獨，軍隊是不為「台獨」而戰的，顯然是中了中共給的「一個中國」毒藥。軍人必須保持政治中立，不該干涉政治，保家衛國是天職，面臨他國武力進犯，一定要誓死捍衛國家安全。再說中共反對的不只是台獨，真正要對付的是中華民國的存在，如果台灣不是一個獨立國家，中華民國的主權也就不復存在。

（政戰軍官退伍）

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