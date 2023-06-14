自由開講》海巡人員成「中國帶路黨」？反映社會缺乏危機感！

◎康駿銘

日前一艘從中國泉州港前往沖繩的遊艇，因躲避颱風而獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，中國籍船員被告知未經許可不得登岸。然而，海巡署一副所長，卻涉嫌縱放無入台證的中國船員上岸，甚至提醒船員要小心別被抓到，明顯就是知法犯法，對話還全程被側錄，還竟然是船員在中國抖音上炫耀無證入境的影片瘋傳才令事件曝光，引發國境安全漏洞危機。

近日中國抖音瘋傳一段中國籍人士搭船到澎湖，在無簽證情況下，海巡官員竟放行讓他們上岸，還要他們不要被抓到。因影片在網路上瘋傳，事後海巡署金馬澎分署知悉震怒，將林姓副所長拔官查辦。（報社合成／記者翻攝）

任何外國人士在未經通關程序進入就等同非法入境，這是基本的常識，守護海岸線更是海巡署的任務之一。先不論該些中國船員有沒有在長達九天的偷渡之旅中進行惡意行為，但中國對侵吞台灣的野心從來不曾掩飾，就算不加以防範，也應按規矩讓他們留在船上直至海象適合航行。知法犯法放任非法入境是一錯，放任來自中國的船員入境是一錯再錯，必須認真處理，以儆效尤。而歸根究底，其中的原因就是台灣社會應有的敵我意識至今仍然不足所致。

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筆者並不是要鼓勵國籍歧視，但中國一直慣以「軍民融合」的手段來向外滲透，利用「留學生」、「觀光客」，甚至「記者」、「外交人員」等身分，假借「交流」之名來掩飾竊取機密、進行組織活動等間諜行為的案例多不勝數，因此對中國人必須有更強的戒心，尤其中國近年來對出境有更嚴格的審查，海外的中國人有多少是中國政府所派出執行政治任務的間諜，難以預計。所以馬英九積極配合所謂「陸生來台」等各種中門大開的政策來方便中國蠶食台灣。中國國民黨所提的「和平」，從來都是「和統」的意思。

縱觀世界形勢，西方民主國家都早已意識到中國的惡意，在政策上逐步作出因應措施，在經濟上高速減少對中國的依賴，在政治上採取強硬對中的態度，代表西方的民意也對中國的行為反感。可是，在最被受中國脅迫影響的台灣，卻仍有不少人沉溺在過去在經貿上的糖衣毒藥，還在希望促進與中國的「交流」和開放。我們不是要像中國那樣散播盲目的仇恨主義，而是應讓社會大眾認清中國的所作所為，讓大眾自行思考判辨，才是對台灣最大的保障。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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