自由開講》前共軍上將劉亞洲 落馬的警示！

康駿銘

中國解放軍國防大學前政委劉亞洲上將被指涉嫌「嚴重違法違紀」落馬，中央軍委紀委已經完成調查，當中涉案金額巨大，已移交軍隊司法系統辦理。劉為前國家主席李念先之女婿，同時也是著名軍旅作家、戰略家及評論員，在江澤民、胡錦濤時代常撰文針砭時弊，形象正面且是具一定影響力的人物。因此軍方正在清除涉及劉亞洲的圖書、報紙、期刊、文章、題字、講稿等，確保劉亞洲在其諸多的著作及文章中被指親美、鼓吹普世價值、自由、民主等的「有害訊息」被徹底清理。

習近平以「打貪」之名肅清反對勢力當然並非新事，甚至連前國家主席胡錦濤也一樣可以當眾被架走，習近平「逆我者亡」的瘋狂並未停步。然而，習近平對劉亞洲動手很可能並非只因其異見，更有可能是出於「反戰」以及其在解放軍中的力量。劉亞洲作為前空軍上將，又出生於革命軍家庭，對軍中的影響力不言而喻，而習近平一直信奉「黨指揮槍」的最高原則，無法容忍軍中出現異見，但更令人憂慮的，這次進一步的排除異己恐怕是習近平預備發動戰爭的先兆，整頓軍隊以防止在一旦開戰後軍隊叛變或倒戈的風險，符合習近平儘管權力已定於一尊，但仍然毫無安全感的獨裁者特質。而隨著劉亞洲的落馬，相信中國所餘無幾的開明派、鴿派也將人人自危，中國上下恐將變得更為偏激、好戰，增加台海戰爭的風險。

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習近平（右）對劉亞洲（左）動手很可能並非只因其異見，更有可能是出於「反戰」以及其在解放軍中的力量。（報社合成／路透、圖擷自百度百科）

另一方面，兩「馬」總統的中國之旅並未收到預期效果。馬英九的「跪舔換和平」戲碼被緊接著的共軍軍演直接撕破；而法國總統馬克宏的台灣切割論同樣引來連連罵聲、再加上硬推不受歡迎的年金改革掀起了國內更大的不滿，進一步挫損其影響力和信任度，且中國在歐盟委員會主席范德賴恩訪京之行中已清楚表明中國拒絕和平等，都令歐盟更堅定地支持台灣。而烏克蘭近日亦揭露在戰場上發現俄軍軍備中包含中國製零件，若證據明確，中國也將隨時遭受西方經濟制裁，而以目前已走向崩潰邊緣的中國經濟來說，無法抵受這種致命打擊，國內壓力將因此急速升溫，增加習近平以發動戰爭來轉移壓力的透因，而我們作為被動的一方，不應存有僥倖之心，必須積極提升國防與心防、鞏固盟友關係，提升一旦爆發戰爭的勝率，讓台灣的命運掌握在自己手中，而不是取決於侵略者（不可能存在）的仁慈。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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