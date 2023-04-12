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自由開講》談中國對台軍演的戰略目標及對台真正目的

2023/04/12 11:32

邱志偉

中國近日因應台灣蔡英文總統赴美的成功，藉此宣布將進行環台聯合利劍軍演，為期數日。但相較於去年大動作的試射飛彈，且穿越台灣本島，這次卻沒有出動這樣的規模，甚至只用畫質相當粗劣的模擬動畫示意圖，取代耗資甚鉅的軍演。國內外許多分析，認為中共是因為諸多原因進行戰略克制，但本人並不做此想，相反的，這種在軍武上的降低規格，其真實目的是為了在政治上取得更大成果。這種以假退卻、追求實質進步的手法，已矇騙多年，不建議各國再多做錯解。

首先，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中這件事，絕對牽動台海局勢。因為這兩者雖乍看是獨立事件，但中國為求自己「國際和平假象」，不可能在歐洲重要元首訪問之際，卻大動作的讓國際來賓難看，甚至用實彈軍演等方式造成國際社會開記者會譴責，屆時行徑就會如同北韓。是故，習近平用這樣的手法，換取法國總統在公開的表示，歐洲不應捲入台海危機、甚至說出法國不應成為美國附庸，造成美法關係的矛盾甚至緊張，這都對中國來說有極高的利益。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中這件事，絕對牽動台海局勢。（美聯社）

再者，則是必須觀察馬英九訪中，習近平如何看待。習近平雖然沒有高規格處理馬英九訪問中國這件事，但這畢竟是兩岸之間的大事，特別是馬英九曾經作為台灣的總統，能夠讓馬英九扮演一個和平使者，這工具性、儀式性角色，其效用絕對遠高於給馬英九太過難堪。從這還可注意的是，習近平去年在國民黨派訪問團赴中時，卻是舉行大動作的實彈試射軍演，甚至打擊日本，這是徹底不給國民黨好臉色看。相較於馬英九的禮遇，對國民黨的糟蹋，誰才是習近平真正屬意的人，答案也已呼之欲出。

相較於馬英九的禮遇，對國民黨的糟蹋，誰才是習近平真正屬意的人，答案也已呼之欲出。（資料照）

此外，我也相信習近平有把台灣的總統大選發展納入考量。若這次軍演規模更甚去年，美軍恐有更為直接作法，甚至不排除增加駐軍，或是大動作對台軍售的政策，反而可能更促成台灣人親美遠中，進而對總統大選做出抗中候選人作為主要選項。有2019年反送中經驗，習近平如何處理兩岸軍事行動，我們必須觀察得更為仔細。

最後則是，中國光是宣布軍演本身，透過國內外媒體不停的播送，其實便已達到要給國際社會的威嚇效果。國際輿論已經會很關注台海危機，未來中國就有更多談判籌碼要求，世界各國必須遵守中國某某利益，換取和平。甚至在國際上也已有部分人士，會站出來強調要和平反戰，對台灣處境更加不利。不只政治上，連在產業面上，都能有效打擊投資人或企業對台灣信心，這才是中國所圖。

對比於去年大動作的試射飛彈，且穿越台灣本島，這次卻沒有出動這樣的規模，甚至只用畫質相當粗劣的模擬動畫示意圖，取代耗資甚鉅的軍演。（圖擷取自中國微博「央廣軍事」）

不過，我還是要提醒國人，務必要注意兩件事情。第一，不要認為加強兩岸經濟整合，就沒有戰爭威脅。事實上，對中國共產黨及中國人民而言，民族主義依然誘人，更不要低估中國軍演對台灣人民，甚至某些本身就是親中協力者，內心所生的戲劇效果，例如部分學者發起的反戰連署。

另一方面，政治的隔絕未必等同帶來戰爭。1987年之前兩岸政治隔絕，也未出現大規模戰爭，但1988年後至今，中國已經對台進行數次實彈軍演，甚至應此讓台灣內部不斷出現類似投降式的論調，兩岸互動未必因此降低敵意。我們仍要時時提防中共對台動武的決心，做好禦敵準備，不要讓中共以戲劇成本，達到不戰而屈台之效！

（立法委員）

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