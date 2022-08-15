自由開講》中共對臺「白皮書」等同宣告與世界為敵

胡尼克

共軍近期在臺灣周邊軍演，臺海局勢劍拔弩張之際，發表了《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，白皮書內容寫到不會放棄對臺動武，指責「臺獨」份子加深了兩岸危機，並且刪除了在以往白皮書中所做出的「統一後臺灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐臺」的多種承諾，這是中共政府時隔22年再度發布臺灣問題白皮書，也是自習近平上臺以來的首次。

共軍近期在臺灣周邊軍演，臺海局勢劍拔弩張之際，發表了《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，白皮書內容寫到不會放棄對臺動武，指責「臺獨」份子加深了兩岸危機，並且刪除了在以往白皮書中所做出的「統一後臺灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐臺」的多種承諾。（美聯社）

現在過了22年，北京再推出第三份白皮書，顯然是因為，中共感受到國際社會對臺灣的支持以及對中共的圍堵施壓，特別是在美國的印太戰略帶領下，包括北約組織、五眼聯盟、四方對話、澳英美聯盟，以及最新的印太經濟框架等國際組織，都以中共做為主要的對手，圍繞著中共展開軍事上、情報上、經濟上和外交上的「大圍堵」行動，但對中共來說，這些來自國際社會的壓力越來越龐大，就對他們攻打臺灣的難度也就越來越高；對此，中共發表第三份對臺白皮書，也是表明了他們在對臺灣的統戰進程上確實遇到了重大挑戰，遇到了他們此前沒有算計到的巨大風險，所以他們要再發動新一輪的國際輿論戰，在臺灣問題上搶占話語權。

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綜上所述來說，中共在白皮書裡反覆提到，他們要「和平統一」，只要「統一」的話對臺灣可以帶來多少好處，兩岸就像兄弟一樣可以更親密地往來共處，和中共扮演好兄弟的角色；但是中共也強調「不承諾放棄使用武力」，也就有可能會採取武力犯臺策略，根本就是「霸王硬上弓」來恐嚇臺灣，推測往後中共一樣會採取軟硬兼施的兩面手法來統戰臺灣，何況臺灣主權屬於全體2300多萬人民的，也只有臺灣人民，才能決定臺灣的未來，我國絕不接受中共專制政權所先設定的兩岸終局，若想強迫臺灣人民接受中共的橫蠻行為，只會引起臺灣人民進一步的反感及國際社會的唾棄，中共自嗨白皮書等同宣告與世界為敵。

（研究生）

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