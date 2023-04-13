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自由開講》糧草已至，大軍將行，文創法修法，以「投資抵減」鼓勵「內容投資」！

2023/04/13 10:49

◎林發立

韓國SM娛樂經營權變動的消息未歇，BLACKPINK（YG娛樂）來台旋風已占滿版面，另一群人則關心TWICE（JYP娛樂）世界巡演銷售甚佳的消息，這是當今韓流的世界影響力。

南韓天團BLACKPINK。（美聯社）

韓國內容製作，一方面政府鼓動，一方面企業集團相互拉拔效益（例如集團內有電信及內容製作），還有一點很重要的，就是「投資抵減」。企業稅賦不能不繳，抵稅則提供企業將稅賦轉作內容投資的誘因。這個做法的效益非常巨大，現任文策院蔡嘉駿董事長曾在公開節目中詳細說明韓國這個政策，更進一步提到美國採取相同的思維，而韓國更思考擴大投資抵減，以進一步為韓國的內容產業匯聚更大動能，將韓國內容帶向世界。（註）

台灣關於內容製作的鼓勵政策，目前處於調整階段，除以往的各種補助案，投資觀點的政府協助正在加強。不僅國發基金曾匡列「文化內容投資計畫」編列相當金額，文策院提出的內容投資方式也從事業體投資（公司）擴展到專案投資。

本次文創法修正，導入明確的投資抵減政策。民間企業對於內容製作感到好奇、躍躍欲試，無論是投資於文創公司（包括有限合夥事業），或是專案（例如某部劇集或電影），投資額可以拿來抵減所得稅，個人投資也設立了類似機制。

對於有興趣於內容製作的企業及個人，將受到鼓勵將原本的部分稅捐負擔，改為投資，這對於長期強調稅基穩定的我國，能跨出關鍵這一步，實在非常不容易。如果能搭配文策院的投資方案，進一步放大投資規模，整備具有國際規格的內容製作，將不再是困難重重。

台灣是創作自由之地，多元性及豐富性實屬世界佼佼者，創意源源不絕的環境下，添油補糧的資金，絕對可以將文化部史部長所說的壯大臺灣內容成為文化黑潮，讓臺流溫暖全世界的願景予以實現。

這個法案的進程，以及後續的執行細節，產業一定要十分關注。

註：Podcast節目「影視幕後同學會」S2E18

（萬國法律事務所 資深合夥律師）

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