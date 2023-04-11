自由開講》改名「台灣自衛隊」不妥當！

◎洪昱睿

拜讀貴報《自由開講》4月9日所刊投書《仿效日本，改名「台灣自衛隊」！》，筆者尊重其作者的看法，但也有些不同意見。

第一、國軍退將赴中的「脫序言行」仍屬少數「咬布袋」老鼠的行為而已，不宜一竿子打翻一船人。而目前的「國軍」亦早已不是黃埔時期的「國命革命軍」、「中國國民黨黨軍」，甚或「兩蔣反攻大陸的國軍」。現在更不容易在新聞報導上聽到提及「中華民國國軍」一詞，都講「國軍」而已，這已是相當淡化強調「中華民國」的處理。

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國軍退將赴中的「脫序言行」仍屬少數「咬布袋」老鼠的行為而已，不宜一竿子打翻一船人。（資料照）

第二、其實無論是「中華民國派」或「台灣派」，甚至是「台獨」或「華獨」；大家都明白，「國軍」就是一支保衛台澎金馬2300多萬人民的武裝部隊，且絕非敵我意識薄弱，因為悍衛的就是擁有自由民主生活方式的台灣一方 ，對抗的則是中共暴政下的共產專制中國。

第三、仿效「日本自衛隊」，改「國軍」為「台灣自衛隊」是有些不倫不類的作法。「日本自衛隊」全名「日本國自衛隊」（英語：Japan Self-Defense Forces；縮寫為 JSDF）；這名稱是世界上唯一且被「閹割」過的國家武裝部隊名稱；尚無另外的國家將自國軍隊稱作「自衛隊」的。就連同為二戰敗戰國的德國，現在其國家軍隊都被稱為「德國聯邦國防軍」（德語：Bundeswehr）。台灣也並非是永久中立國；軍隊要有完整的主攻權，不能只有被動守備。

第四、繼續叫「國軍」也不代表就永遠只會是指「中華民國國軍」；其實現在就有「大韓民國國軍」（韓語：대한민국 국군），韓國國內簡稱為「國軍」。目前的中華民國台灣（蔡政府國家論述）國軍，也將有朝一日眾志成城，改成台派、獨派所更渴望的「台灣國國軍」或「台灣共和國國軍」不是嗎？

（語文工作者）



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