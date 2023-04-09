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自由開講》仿效日本，改名「台灣自衛隊」！

2023/04/09 13:22

蕭嘉弘

副總統賴清德可望代表民進黨角逐2024年總統大位，綠委也提出選戰主軸建議，包括三方面，其中一項為台灣的和平安全，其他為國家穩健發展，及讓人民有感。

國軍退休將領赴中脫序言行層出不窮，嚴重傷害我國民心士氣，和社會對軍人的印象，勢必也影響國軍的人力招募。早在2011年6月就傳出退役高級將領在對岸，說出「國軍共軍都是中國軍」的言論，社會一片譁然！遺憾的是，國軍標榜「黃埔、兩岸情」的傳統，僵固遺留至今，有清晰的中國記憶和情感召喚，如今寄望靠修法管制退休國軍人士的言行，是治標不治本。

中華民國國軍前身是來自1924年「國民革命軍」的中國軍隊，加上台灣長期黨國教育的歷史因素和影響，來台的中國人，尤其是佔絕大多數的「外省掛」國軍高階將領，常分不清楚：國軍、國軍，是哪國之軍？敵我意識薄弱，長期以往，對國家發展和安全，埋下不利的種子。

時代已變，台灣在太陽花運動之後的主體性確立，近年來國際抗中挺台力量的浮現與團結，是思索將我國軍，仿效鄰國日本，正式改名為台灣自衛隊的時機到了！同樣守護國家的獨立，平和和安全，國防部英文不變，直接可改為防衛部。

國軍示意圖。（資料照）

國軍改名「台灣自衛隊」，能號召人民、團結民心，軍民一體，以防衛台灣為宗旨，不以對外發動戰爭，為解決國際爭端的方法，也明確告知世界，台灣守護民主，捍衛國土安全的決心，會為了自我防衛而備戰，絕不好戰、引戰，更不會避戰。值得蔡政府和相關單位深思，交出一張漂亮的成績單。

 文字工作者

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