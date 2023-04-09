自由開講》仿效日本，改名「台灣自衛隊」！

蕭嘉弘

副總統賴清德可望代表民進黨角逐2024年總統大位， 綠委也提出選戰主軸建議，包括三方面， 其中一項為台灣的和平安全，其他為國家穩健發展，及讓人民有感。



國軍退休將領赴中脫序言行層出不窮， 嚴重傷害我國民心士氣，和社會對軍人的印象， 勢必也影響國軍的人力招募。 早在2011年6月就傳出退役高級將領在對岸，說出「 國軍共軍都是中國軍」的言論，社會一片譁然！遺憾的是， 國軍標榜「黃埔、兩岸情」的傳統，僵固遺留至今， 有清晰的中國記憶和情感召喚， 如今寄望靠修法管制退休國軍人士的言行，是治標不治本。



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中華民國國軍前身是來自1924年「國民革命軍」 的中國軍隊，加上台灣長期黨國教育的歷史因素和影響， 來台的中國人，尤其是佔絕大多數的「外省掛」國軍高階將領， 常分不清楚：國軍、國軍，是哪國之軍？敵我意識薄弱，長期以往， 對國家發展和安全，埋下不利的種子。

時代已變，台灣在太陽花運動之後的主體性確立， 近年來國際抗中挺台力量的浮現與團結，是思索將我國軍， 仿效鄰國日本，正式改名為台灣自衛隊的時機到了！ 同樣守護國家的獨立，平和和安全，國防部英文不變， 直接可改為防衛部。



國軍示意圖。（資料照）

國軍改名「台灣自衛隊」，能號召人民、團結民心，軍民一體， 以防衛台灣為宗旨，不以對外發動戰爭，為解決國際爭端的方法， 也明確告知世界，台灣守護民主，捍衛國土安全的決心， 會為了自我防衛而備戰，絕不好戰、引戰，更不會避戰。 值得蔡政府和相關單位深思，交出一張漂亮的成績單。

（ 文字工作者）

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