李忠憲的思考》當退場的時刻來臨

許多成功人士努力了一輩子，到了某個位置上，到底要不要退場？什麼時候退場？是一個困難的問題。年紀並不一定是關鍵的因素，自己在這個機構之內到底是資產還是負債，才是最重要的考量。

◎李忠憲

拜登退選，如果沒有川普那一場槍擊，或許他不會退選。那天奇遊團吃飯時，談到了退場的問題。

美國總統拜登退選，如果沒有川普那一場槍擊，或許他不會退選。圖為拜登在白宮談他的決定。（路透）

許多成功人士努力了一輩子，到了某個位置上，到底要不要退場？什麼時候退場？是一個困難的問題。年紀並不一定是關鍵的因素，自己在這個機構之內到底是資產還是負債，才是最重要的考量。

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要不要退場？什麼時候退場？是一個困難的問題

很大部分的人都是工作到被淘汰，不管是體力、智力或能力，客觀的因素把人取代掉。

自己有辦法明智的離開原來的位置嗎？65歲法定年齡強制退休，這種事情是制度使然。「上台靠機會、下台靠智慧」，是一句耳熟能詳的名言，但理性考慮到底由什麼樣的方式來決定？智慧要如何才能夠順利運作。

當自己在感覺良好的時候，離開一個工作或停止一項計劃，需要「勇氣」。在高位上的人，下屬和支持者等抬轎的人往往會阻礙這種勇氣的展現，坐轎的人要下，抬轎的人不肯的情況，比比皆是。

再加上一堆好事和拍馬屁的人，會讓一些在青壯年有功績的人，永不肯離開舞台，替自己的機構，甚至所處的社會，造成某種難以解決的困境。

我許多德國朋友離開原來的工作和人際關係，就去享受自己退休的生活，我的老師也是這樣。但是在台灣的朋友，真正安於退休，好像不是很多。我想這也難怪，一輩子都只有工作的人，一旦失去工作的日子應該要怎麼過？職業生涯中從來沒有其他的生活，也沒有度過長假的人，怎麼突然就變得會退休？

尤其想到勇氣這件事情，不是每個人都能找到成功退出的勇氣。現在正在奧運，剛才看到莊智淵接受訪問，這是他第六次參加奧運。體育領域因為跟體力有關，年紀到了相對來講很難拿到獎牌，退休是自然而然的事情。

但在公司或政治的領域，有多少領導者在犯下太多錯誤之前，可以警覺到自己的衰退而離開自己的位置。尤其在政治上，權力是春藥，被打敗了都還不肯放棄，一直懷著回歸的希望，這是常見的景象。

繼續做自己最擅長的事不是更好嗎？

什麼能證明最好的時刻已經不再存在？為什麼我自己要往下走？尤其在台灣這種一元化的社會，很難想像成功有分支可能，成功的軌跡是線性的理念根深蒂固。

成功是有陷阱，在某些情況下，顯然最好的方法就是停止。



當我們談論延退這個想法時，有時候常常在浪費自己人生最後寶貴的歲月。另一方面，努力保住自己的位置會阻礙那些在等待輪到時不耐煩的人的計劃。

退休的收入一定會減少，不希望自己每個月的收入突然減少是人之常情，沒有足夠的退休金，當然是另外一回事，但大部分延長退休的情況，最後通常都會留下不少的遺產給後代子孫。

想像一下自己的專業能力似乎已經達到了一個平衡點，我們在自己身上體驗到這種類似喜悅的感覺：我們正處於正確的高點。從絕對意義上講，我們也許仍然希望有更好的結果，但直覺對此感到滿意。成功可能是一個阻礙我們進步的陷阱。而且，透過堅持再堅持，喜悅可能會變成怨恨和痛苦，而預期的「更好」卻很難實現。

人生就是變化，人事時地物一個條件不同就不同，尤其時間不同，以前是優點的東西，很可能變成致命的缺點，妨礙自己的進步。

（作者為資安學者）

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