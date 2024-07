自由開講》拜登退選與中國的「另類」視角

◎危妮郝

美國總統拜登宣布不再尋求連任,消息一出,全球震驚。然而,在大洋彼岸的中國,這一事件卻引發了另一番解讀,充斥著對比、嘲諷,以及被審查的言論。

美國總統拜登21日宣布退出2024年總統大選,支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)角逐總統。(路透社)

社群媒體上的「見證歷史」

拜登退選的消息迅速登上中國微博熱搜榜,許多網友以「見證歷史」來形容這一時刻。部分網友的留言,例如「等你能填選票才是真正的見證歷史」,似乎暗示著中國民眾無法享有與美國同等的選舉權利。 這種對比,無疑凸顯了中國政治體制的封閉性,以及人民在政治參與上的缺失。

請繼續往下閱讀...

被消失的「趕下台」

與此同時,一篇名為「把他趕下台」的文章卻在中國網路遭到刪除。文章呼籲拜登下台,卻被認為影射中國國家主席習近平而遭到審查。「中國數字時代」網站保留的資料顯示,該文寫道:「有的人,對黨、國家和人民所能做的最大貢獻,是交出權力,走到台下,回去抱孫子。沒錯,說的就是你,拜登。 這一事件揭示了中國言論審查的嚴苛,任何可能被視為對領導人有所影射的言論,都難逃被封鎖的命運。

人權觀察的犀利點評

針對拜登退選,人權觀察中國部代理主任王松蓮在社群媒體X上,將其與習近平、普丁等威權領導人進行了對比。她指出,拜登因順應民意而退選,而習近平等人卻緊抓權力不放,人民無法透過投票將其趕下台。這種對比,無疑是對中國政治制度的強烈批判,點出了中國缺乏民主機制和權力更迭的弊端。

The most powerful man in the world steps down because he listens to the people. Meanwhile the likes of Xi and Putin hang onto power with an iron grip and nobody can ever vote them out. Democracy wins in the US—for now. pic.twitter.com/5YbyyVFZw9