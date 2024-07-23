自由廣場》拜登退選 維護美國憲政傳統

◎ 徐錚

恭喜美國總統拜登退選。他這樣做，一定會歷史留名，得到很好的評價。

這不但是因為他展現了急流勇退的智慧，證明他是一位把國家利益擺在個人權位之上的真正愛國者；更因為他依循了甚至創下了一個優良的憲政傳統：知所進退；不再適任了，就讓賢。這和他的對手川普，形成了一個強烈的對比。在歷史上，拜登又贏了川普。

請繼續往下閱讀...

知所進退 國家利益優先

美國憲法創立在兩百三十多年前的君子時代，充滿自律精神。雖然經過許多次補充，仍然是依賴政治領導人建立的憲政慣例在運作。華盛頓就是這些憲政慣例最早最重要的奠基者。例子包括任期限制和總統向國會報告國情咨文等等。代代相傳，美國遂能卓然以民主憲政立國於人類史冊。

但川普肆無忌憚地毀壞了許多慣例，尤其是尊重選擧的根本要求。他的毀憲亂政許多美國人是不會忘記的，永遠不會原諒他的。所以儘管有MAGA民粹支撐，他的最高民調在幾個月以前從來只在百分之四十左右。

但後來拜登的適任問題出現了。他屢次在人民面前，赤裸裸地表現出智力、精力衰退的現象。雖然在他這一任的政績相當出色，尤其在外交方面，重建並擴大了美國的全球伙伴；也重新振興了疫後經濟。是以在擁拜登和反川普這兩方面，原本都是選民的唯一支持選項。但適任的問題出現了，擁拜登還擁得下去嗎？

拜登退選了。不管民主黨推出來的繼任候選人是副總統賀錦麗，或是協商出來的另一位優秀候選人，這次大選回歸正軌了。謝謝拜登發揚美國的優良憲政慣例。

（作者為美國任色列理工學院終身榮譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法