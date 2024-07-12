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自由開講》怕踩紅線 台灣新聞在媒體上「被消失」

2024/07/12 20:30

◎二弄

香港，這個曾經以新聞自由著稱的城市，回歸不到三十年，新聞自由已因政治環境的「中國化」而急遽惡化。這樣的現象不禁讓我擔心，台灣的新聞自由是否也會步上相同的後塵。九七前的香港，新聞業蓬勃發展，報導多元且無畏權勢。然而，隨著回歸，中國政府對新聞媒體的控制越來越嚴格，香港的媒體逐漸失去了報導自由的空間。這一切都在提醒我們，珍惜現有的新聞自由是多麼的重要。

香港，這個曾經以新聞自由著稱的城市，回歸不到三十年，新聞自由已因政治環境的「中國化」而急遽惡化。圖為慶祝回歸27年活動。
（路透檔案照）

香港逐漸「中國化」 新聞自由大倒退

根據BBC的報導，「台灣新聞如何在香港媒體上『消失』」一文中指出，香港的新聞工作者在報導台灣新聞時，面臨著越來越多的壓力和限制。許多香港媒體在搞清楚北京官方立場之前，寧可保守處理或不處理台灣新聞，以免踩到紅線，招惹麻煩。這導致台灣新聞在香港媒體上的出現頻率和篇幅明顯減少，甚至完全消失。偶爾出現的台灣新聞，也常被篡改稱謂等新聞元素，以確保政治正確。

最典型的例子莫過於賴清德總統的新聞處理。「台灣總統賴清德」的稱謂在香港媒體集體消失了。（資料照）

最典型的例子莫過於賴清德總統的新聞處理。今年520就任之後，「台灣總統賴清德」的稱謂在香港媒體集體消失了。香港的《明報》和《信報》在就職前夕還以「候任總統」稱呼賴清德，但到了五月二十一日，他在這兩家報紙上突然變成「台灣領導人」，甚至直呼其名。這種避諱「總統」稱呼的現象，無論在報章還是電視台上，都屢見不鮮。

香港的新聞自由指數在過去十年中急劇下降

根據自由之家（Freedom House）最新的報告，香港的新聞自由指數在過去十年中急劇下降，從2013年的70分降至2023年的45分。這一數據顯示出，香港的新聞自由已經大幅倒退，成為全球新聞自由度最低的地區之一。此外，根據記者無國界組織（Reporters Without Borders）的報告，香港在2023年的全球新聞自由指數排名中，從原本的第18位跌至第80位。這一排名的急劇下降，充分反映出香港新聞自由環境的惡化。

九七後的香港新聞自由：我們能從中學到什麼？

從新聞處理角度來看，香港在冷戰時期以其新聞自由及地緣接近性，是自由世界觀察鐵幕中國的重要窗口。香港的新聞界，曾經提供了台灣媒體創新突破的許多點子，雙方交流大致正面而良善。然而，如今香港媒體在處理台灣新聞時，連官方稱謂都要篡改，凸顯出專制中國與民主台灣在體制上的格格不入。

例如，根據《新華社》2017年的規定，處理台灣的新聞時，「總統」、「總統選舉」、「中華民國」、「台灣政府」、「行政院」、「立法院」、「國立」等詞語一概禁絕，或須篡改稱謂。這些規定讓香港媒體在報導台灣新聞時，不得不採取保守的態度，避免觸及北京的紅線。

香港新聞自由的倒退，對台灣來說是一個重要的警示。台灣應該以香港為鑑，珍惜當下的新聞自由，防止走上相同的道路。台灣的新聞自由在亞洲地區一直名列前茅，但這並不意味著我們可以掉以輕心。根據自由之家2023年的報告，台灣的新聞自由指數為93分，位居亞洲第一。然而，如果我們不加以維護，這一自由很可能會被侵蝕。

台灣的新聞自由，是民主制度的重要基石。新聞自由不僅僅是媒體的權利，更是每一個公民的權利。通過自由的新聞報導，我們才能夠了解真實的世界，做出正確的決策。如果我們的新聞媒體被政治勢力所控制，那麼我們所獲得的信息將不再是真實的，這將嚴重影響我們的民主制度。

台灣必須要堅守新聞自由，拒絕任何形式的新聞審查。這不僅僅是為了保護媒體的權利，更是為了保護我們每一個人的知情權。只有在一個資訊透明的環境中，我們才能夠真正實現民主。

香港新聞自由的倒退，無疑給我們敲響了警鐘。然而，我們也應該看到，希望依然存在。只要我們堅持捍衛新聞自由，拒絕任何形式的新聞審查，我們就能夠保護我們的民主制度。台灣應該積極推動新聞自由的立法保障，確保媒體能夠在不受干擾的環境下進行報導。此外，我們應該加強對新聞從業者的保護，確保他們能夠在安全的環境下工作。

香港的經驗告訴我們，新聞自由不是自然而然的，而是需要我們不斷地努力去維護。只要我們堅持下去，我們就能夠確保新聞自由，保護我們的民主制度。

（作者從商）

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