自由廣場》23條開啟香港戒嚴時期

◎ 康駿銘

香港「愛國議會」日前通過基本法廿三條立法，這部在廿一年前因五十萬港人上街抗議、泛民主派全力反對而擱置的惡法，最終在無人反對、未按正常立法程序進行公眾諮詢之下，火速完成二讀、三讀。全體「愛國議員」藉由參與廿三條的立法討北京歡心，雀躍地表示能完成所謂的「憲政責任」，是「光榮」的任務，還稱立法能讓香港發展繁榮穩定，卻罔顧香港隨著二○一九年「時代革命」失敗而急速中國化後，經濟、民生、社會、治安全面倒退的事實，反映出中國式的「拍馬屁」、「喪事當喜事辦」官僚文化已全面入侵香港。香港人的稅金被迫用來飼養這群笑著斷送香港前程的官員、以及暴力打壓納稅人的所謂「執法者」，反映出民主體制對於人民的重要性。

「廿三條」作為本地議會自行立法的條例，對中國政府而言，能借此假裝中國承諾的「一國兩制、港人治港」仍然存在。比起「港版國安法」，「廿三條」涵蓋範圍更廣泛，不但新增叛國、竊取國家機密、煽動叛亂等，還有與「境外勢力干預」相關的罪行，包括禁止香港政治組織或團體與外國政治組織或團體建立聯繫。在如此模糊的框架之中，目前在香港的外國機構、投資者，也隨時可能被定義為「外國政治組織」，自由亞洲、國際特赦組織等媒體、非政府組織極可能首當其衝，等於是習近平借香港之手以行動實踐戰狼外交，中國與自由世界未來的關係可想而知。

請繼續往下閱讀...

「廿三條」的「隱匿叛國罪」，把所謂「已有或將有叛國行為」的「知情不報」也列為犯罪行為，鼓勵人民彼此監視、舉報，明顯有意進一步孤立香港，並切斷香港與流散港人之間的一切聯繫。不論「港版國安法」或「廿三條」，都是以「維護國家安全」為名針對異見者肆意濫捕，作為對付自由、民主的法律武器，「香港戒嚴」時期正式開始，甚至影響訪港或過境旅客，筆者呼籲政府提升對香港的旅遊警示，也建議國人避免前往香港。

﹙作者是台灣基進國際部專員，原籍香港﹚

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法