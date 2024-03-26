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社論》「想來香港嗎？ 後果請自負！」

2024/03/26 05:30

香港立法會三讀通過《維護國家安全條例》（即《基本法》第二十三條），上週六起生效。新法審議過程不到五十天，法條措辭模糊，不僅羈押最長可達十六天，可採閉門審判，還有國安法官審理，嚴重罪行得判處七年以上徒刑，甚或終身監禁；且即使罪嫌不在當地犯行，香港警察仍可按其「域外效力」條文追捕。這一立法，被指幕後的北京政府擴大侵害香港自由，是人權和法治的倒退，背叛對港人承諾，危及香港發展前景，癱瘓國際商業中心地位，甚至「從寶地變廢墟」。

國際社會的質疑及惡評，理所必然。曾是英國殖民地一百五十五年的香港，以自由及法治創造的經濟繁榮，人稱「東方之珠」，中國在「九七回歸」時承諾「一國兩制」、「五十年不變」，香港續保半自治狀態。如今不到三十年間，香港卻越來越像中國。

從形式看，二十三條立法以八十九票全票通過，過程幾乎聽不到公開反對聲音；議員所提出的，大都是更嚴厲的修正意見；其審議及投票結果，與本月初在北京上演的「兩會」場景，幾無二致。從現實面探討，通過新法回應了中國國安部所稱的「憲制責任必答題」，立法會與港府以此向習近平表忠。事實上，二十三條立法曾於二○○三年提出，旋引發數十萬港人上街抗議而叫停。經多年港人抗爭與當局壓制，北京於二○二○年訂立《香港國安法》，納入《基本法》附件，限縮港人自由人權；如今，異議人士或鋃鐺入獄或流亡海外，二十三條「高效順利」通過，北京讚賞，主事的港府保安局長鄧炳強喜孜孜宣稱「難產」兒終告出生，卻印證了「兩制」已遭背棄，香港的全面中國化，隨著這一「歷史性時刻」進展到了法制層面。

對於新法，港府宣稱「只針對想破壞香港安全的一小撮人」、「奉公守法的人不會誤墮法網」，警官出身的特首李家超強調，新法「讓香港可以有效防範、制止和懲治間諜活動、外國情報單位的陰謀陷阱和敵對勢力的滲透破壞」。國際社會卻一面倒批判，主要是新法不僅影響港人，外國人也可能遭株連：前往香港旅遊，所帶書籍若有批評港府言論，可能構成「煽動」行為被問罪；手機存有《蘋果日報》圖片，也有招來麻煩之虞。《紐約時報》如此描繪港人感受：悲觀蔓延、感覺就像「千刀萬剮」，今後香港何去何從？

國際間的批判，主要是新法應北京要求，加入叛國、叛亂、竊取國家機密、破壞及境外干預等罪刑，「國家安全」凌駕一切，且其涵蓋廣泛，定義不清，當局得隨意解釋，為居留香港或投資經營者帶來不確定風險，衝擊香港的國際城市地位。美國國務卿布林肯關切新法被用於跨國鎮壓，歐盟擔憂嚴重影響它在港機構組織和企業運作，都是其例。

更嚴重的警告來自澳洲政府，警示其公民，「您可能無意中觸法，並在未受指控的情況遭羈押，且不得會見律師，我們繼續建議保持高度謹慎」。《德國之聲》引據《法蘭克福匯報》的評論最貼切，「想來香港嗎？後果請自負！」從而，今後僅因接觸外國外交官或記者，港人可能遭定罪判刑；而擁有「煽動性」出版物，也有坐牢之虞。據《美國之音》報導，近年已有兩百九十多港人因違反國家安全罪被捕，一百七十四人和五家公司遭起訴。

即使只從經濟角度看，新法也飽受質疑。三年來，香港股市市值蒸發近半，幾十家中國房地產商在港發行的債券違約，損及債券市場，加上疫情隔離削弱航空樞紐地位。據《日經》報導，過去四年，日本投資新加坡增加三倍，香港卻減少十八％。同時，中國除了強化掌控，還透過「高才通」計畫讓公民湧入香港，二○二二年底以來，已有約五．五萬人拿到長期生活、工作所需的通行證。

海外港人因此於週末串連舉行「全球反二十三集會」，向中國說不，呼籲台灣等保護流亡當地港人，制裁主事的香港官員、議員，也希望台灣人守住台灣。對台灣人來說，除了關切落入「一國一制」的香港前景及港人福祉，也對前去香港的風險，多所關注。

行政院長陳建仁就此有言簡意賅的發言，期盼國人以香港為戒，珍惜台灣的自由民主，去香港時注意自身安全。國安局長蔡明彥示警，若曾公開評論或質疑中國，或手機等存有此類訊息，去香港要留意，以免入境遭安檢或無端入罪。交通部長王國材也強調，自由行或團客去香港要小心。就此而言，我國的官方反應，至為允當。

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