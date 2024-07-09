社論》從新聞處理看香港與台灣漸行漸遠

國際知名媒體BBC日前以「台灣新聞如何在香港媒體上『消失』」為題，探討香港新聞工作者越來越難報導或處理台灣新聞。據BBC訪問新聞從業員、學者及實地觀察，於政治壓力及日常新聞運作中，香港媒體多所顧忌，在搞清楚北京官方立場之前，寧可保守處理或不處理，以免誤踩「紅線」，招惹麻煩，以致台灣新聞在香港媒體出現頻率及篇幅明顯減少，或竟消失；偶爾出現的台灣新聞，也常竄改稱謂等新聞元素，以確保政治正確。

這一報導舉了許多實例，顯示「九七」之前以新聞自由著稱的香港，如今在「回歸」之後不到三十年，新聞自由已因政治環境「中國化」而開倒車，處理台灣新聞走向「官媒化」，與中國媒體趨於一致。

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最可笑的，莫過於處理關於賴清德總統的新聞。今年五二○就任之後，一天之內，「台灣總統賴清德」的稱謂在香港媒體集體消失了。就職前夕，香港《明報》和《信報》猶以「候任總統」相稱；五月二十一日，他在這兩家報紙突然變成「台灣領導人」，或直呼其名。仍以「總統」稱呼賴清德的香港主流報章，到六月間基本上只剩下《東方日報》。

報章如此，電視台也沒兩樣。無線電視台播出賴清德勝選演說，字幕上的頭銜是「當選人」而非「總統當選人」；公營廣電機構「香港電台」甚至改「台灣大選」為「台灣地區領導人選舉」。顯然，「總統」職稱是禁忌。既然避稱賴清德為總統，他行使職權的典雅建築也不能稱「總統府」，須打引號處理，或以「台灣當局領導人辦公場所」取而代之。更嚴重的，報導賴清德總統講話或新聞的「雷區」甚多，由於有為「台獨」宣傳的風險，能免則免，至少要找人駁斥以示「平衡」。

按中國官方《新華社》二○一七年規定，處理台灣的新聞，「總統」、「總統選舉」、「中華民國」、「台灣政府」、「行政院」、「立法院」、「國立」等，一概禁絕，或須竄改稱謂；「九二共識」也須閹割處理，只准「一個中國」，不容「各自表述」。按此規定，行政院遭加工為「台灣行政機構」或「台灣地區行政管理機構」，國防部改稱「防務部門」，外交部變成「外事部門」。

香港媒體先是以「一國兩制」為由，敷衍應付，未必照辦。然而，隨著北京威權掌控步步進逼，箝制新聞媒體愈甚，對台灣新聞處理從稱謂、內容到敘事的遣詞用字，「老大哥」陰影從隱到現，《香港國安法》、《基本法》第二十三條相繼實施，「分裂國家」、「勾結境外勢力」、「破壞國家主權」等大帽子罩頂，媒體工作者動輒得咎，乃趨於保守。上月下旬中國推出二十二條「懲治台獨意見」，更讓處理台灣新聞如走鋼索。

從而，在香港新聞環境大為惡化之下，台灣新聞以少做或不做為識時務。報導台灣大選，易滋生香港特首普選的聯想，當局不鼓勵；處理大選新聞，以採訪中國台商和親中國國民黨的學者意見為宜；民進黨執政時期，避免對台灣政要做專訪；廣電媒體中的台灣新聞，主播旁白可矣，現場報導大可不必；遇重大新聞，先看北京官方口徑再定調定性。

從新聞角度看，香港在冷戰時期以其新聞自由及地緣接近性，是自由世界觀察鐵幕中國的要站，也曾在台海兩岸扮演資訊交流平台角色；香港百花齊放的新聞界，提供了台灣媒體創新突破的不少點子，雙方交流大致正面而良善。如今明顯步向「中國化」的香港，其傳媒即連台灣的官方稱謂都要竄改，正凸顯專制中國與民主台灣在體制上的格格不入，且禍延香江。新聞管制日趨嚴厲的香港，與新聞自由的台灣，還因台灣新聞「消失」於媒體，港人失去瞭解台灣的機會，雙邊關係正漸行漸遠。

媒體處理新聞反映一個國家社會的政經文化現實，台灣新聞在香港媒體「消失」，突出香港逐步踏入思想言論禁錮的社會，相較於「九七」之前新聞界的生氣活絡，現狀令人搖頭，廣受國際關切。《基本法》第二十三條今春實施後，澳洲等國家要其公民前往香港應高度謹慎，以免無意中觸法。台灣與香港一水之隔，「懲治台獨意見」再針對台灣，國人往訪或過境香港風險大增；陸委會因而調升香港旅遊警示為「橙色」燈號，建議避免非必要旅行，是負責任的提醒告誡。更要緊的，台灣人應以香港為戒，珍惜台灣享有的自由民主；成為專制中國的一部分，後果顯而可見。

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