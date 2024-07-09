晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》從新聞處理看香港與台灣漸行漸遠

2024/07/09 05:30

國際知名媒體BBC日前以「台灣新聞如何在香港媒體上『消失』」為題，探討香港新聞工作者越來越難報導或處理台灣新聞。據BBC訪問新聞從業員、學者及實地觀察，於政治壓力及日常新聞運作中，香港媒體多所顧忌，在搞清楚北京官方立場之前，寧可保守處理或不處理，以免誤踩「紅線」，招惹麻煩，以致台灣新聞在香港媒體出現頻率及篇幅明顯減少，或竟消失；偶爾出現的台灣新聞，也常竄改稱謂等新聞元素，以確保政治正確。

這一報導舉了許多實例，顯示「九七」之前以新聞自由著稱的香港，如今在「回歸」之後不到三十年，新聞自由已因政治環境「中國化」而開倒車，處理台灣新聞走向「官媒化」，與中國媒體趨於一致。

最可笑的，莫過於處理關於賴清德總統的新聞。今年五二○就任之後，一天之內，「台灣總統賴清德」的稱謂在香港媒體集體消失了。就職前夕，香港《明報》和《信報》猶以「候任總統」相稱；五月二十一日，他在這兩家報紙突然變成「台灣領導人」，或直呼其名。仍以「總統」稱呼賴清德的香港主流報章，到六月間基本上只剩下《東方日報》。

報章如此，電視台也沒兩樣。無線電視台播出賴清德勝選演說，字幕上的頭銜是「當選人」而非「總統當選人」；公營廣電機構「香港電台」甚至改「台灣大選」為「台灣地區領導人選舉」。顯然，「總統」職稱是禁忌。既然避稱賴清德為總統，他行使職權的典雅建築也不能稱「總統府」，須打引號處理，或以「台灣當局領導人辦公場所」取而代之。更嚴重的，報導賴清德總統講話或新聞的「雷區」甚多，由於有為「台獨」宣傳的風險，能免則免，至少要找人駁斥以示「平衡」。

按中國官方《新華社》二○一七年規定，處理台灣的新聞，「總統」、「總統選舉」、「中華民國」、「台灣政府」、「行政院」、「立法院」、「國立」等，一概禁絕，或須竄改稱謂；「九二共識」也須閹割處理，只准「一個中國」，不容「各自表述」。按此規定，行政院遭加工為「台灣行政機構」或「台灣地區行政管理機構」，國防部改稱「防務部門」，外交部變成「外事部門」。

香港媒體先是以「一國兩制」為由，敷衍應付，未必照辦。然而，隨著北京威權掌控步步進逼，箝制新聞媒體愈甚，對台灣新聞處理從稱謂、內容到敘事的遣詞用字，「老大哥」陰影從隱到現，《香港國安法》、《基本法》第二十三條相繼實施，「分裂國家」、「勾結境外勢力」、「破壞國家主權」等大帽子罩頂，媒體工作者動輒得咎，乃趨於保守。上月下旬中國推出二十二條「懲治台獨意見」，更讓處理台灣新聞如走鋼索。

從而，在香港新聞環境大為惡化之下，台灣新聞以少做或不做為識時務。報導台灣大選，易滋生香港特首普選的聯想，當局不鼓勵；處理大選新聞，以採訪中國台商和親中國國民黨的學者意見為宜；民進黨執政時期，避免對台灣政要做專訪；廣電媒體中的台灣新聞，主播旁白可矣，現場報導大可不必；遇重大新聞，先看北京官方口徑再定調定性。

從新聞角度看，香港在冷戰時期以其新聞自由及地緣接近性，是自由世界觀察鐵幕中國的要站，也曾在台海兩岸扮演資訊交流平台角色；香港百花齊放的新聞界，提供了台灣媒體創新突破的不少點子，雙方交流大致正面而良善。如今明顯步向「中國化」的香港，其傳媒即連台灣的官方稱謂都要竄改，正凸顯專制中國與民主台灣在體制上的格格不入，且禍延香江。新聞管制日趨嚴厲的香港，與新聞自由的台灣，還因台灣新聞「消失」於媒體，港人失去瞭解台灣的機會，雙邊關係正漸行漸遠。

媒體處理新聞反映一個國家社會的政經文化現實，台灣新聞在香港媒體「消失」，突出香港逐步踏入思想言論禁錮的社會，相較於「九七」之前新聞界的生氣活絡，現狀令人搖頭，廣受國際關切。《基本法》第二十三條今春實施後，澳洲等國家要其公民前往香港應高度謹慎，以免無意中觸法。台灣與香港一水之隔，「懲治台獨意見」再針對台灣，國人往訪或過境香港風險大增；陸委會因而調升香港旅遊警示為「橙色」燈號，建議避免非必要旅行，是負責任的提醒告誡。更要緊的，台灣人應以香港為戒，珍惜台灣享有的自由民主；成為專制中國的一部分，後果顯而可見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書