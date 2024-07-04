自由開講》歐洲正引領全球向「右」看齊

◎孫家瑞

歐美有兩個舉足輕重的國家，一個是法國，一個是美國，這兩國總統一個很年輕，一個很蒼老，但他們都有共同的現狀—執政不力，以及對手有可能獲得最後勝利。

法國6月30日舉行國民議會選舉的首輪投票，結果顯示極右翼政黨「國民聯盟」取得領先，得票率約34%。圖為國民聯盟支持者。（法新社檔案照）

法國國會選舉首輪投票，極右翼得票率33.2％居首，左翼約為28.1％，執政黨僅21％為歷史性挫敗，法媒形容總統馬克宏「慘輸」。而歐洲議會在6月初的選舉結果也是右派取得多數，左派也是「慘輸」。

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而稍早的美國總統大選辯論會首度登場，總統拜登以近乎失智的表現使其民調只有33％，「慘輸」給川普的67％，也幾乎預期4個月後大選的結果。

中間偏左或是左傾在二次大戰以後掌控了整個歐洲，法國更是，右翼及極右政權因反猶太及反移民政策幾乎無法執政。

而美國自從2008年歐巴馬當選以來，美國民主黨執政12年，以政黨屬性來看，民主黨同樣是偏左政黨，而今年偏右的共和黨川普也虎視眈眈欲捲土重來。

面對歐美可能變天，執政不求新求變，不以民為福祉，管你左翼右翼，都會有曲終人散的一天。

「法國一著涼，全歐打噴嚏」這是19世紀中葉以後法國大革命的狀況，放在今日也有幾分相似。

歐洲自古以來一直執世界牛耳，歐洲人深信耶穌，基督教成為世界上最大宗教；歐洲人喜愛足球，足球成為世界上最受歡迎的運動；歐洲人提倡廢死，死刑成為世上法官難以跨越的鴻溝。

而且如今歐洲各國齊聲喊「右」，再加上11月的美國大選，反共反中勢力再起，世界的政治會有什麼質量的變化？會不會巔覆既有的政治秩序？會不會「法國一著涼，全球打噴嚏」？以及台海會不會掀起波瀾？非常值得留意與關注。

（作者為金融從業人員）

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