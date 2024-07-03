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曹興誠 八不居士》台灣人再說「我是中國人」 等於協助「中共國」吞併台灣

中共這二十多年來，一直在玩文字遊戲暗算台灣；而台灣人大多渾然不覺。
曹興誠

曹興誠

2024/07/03 17:23

◎曹興誠

我上篇貼文建議台灣人以後不要再說「我是中國人」；因爲台灣人這樣講，暗中會吃大虧。

2005年，中共制定了「反分裂國家法」，其第二條是「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。圖為中共當局舉辦的《反分裂國家法》座談會。（路透社檔案照）

中共這二十多年來，一直在玩文字遊戲暗算台灣；而台灣人大多渾然不覺。

2005年，中共制定了「反分裂國家法」，其第二條是「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。

請注意，上列反分裂法第二條提到的「台灣」，和「大陸」是並列的；但是中共在2018年3月修訂的「中華人民共和國憲法」序言中，已經不再把「台灣」和「 大陸」並列；而是直接強悍地說：「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分」。

以文字而言，中共從2005年到2018年，已經「完成」了對台灣的「吞併」。台灣與大陸從並列的關係，變成了中共國在上，台灣在下的「從屬」的關係。

第16屆「海峽論壇」6月中日於中國福建廈門舉行，國民黨由副主席連勝文在論壇大會發表致詞。（國民黨提供）

所以自2018年以後，「中國」已經等於「中華人民共和國」。像連勝文高呼「我是台灣人，也是中國人」的時候，等於是在幫中共確定這種「中上台下」的從屬關係。

為了要對抗中共這種陰險的文字遊戲，我們以後提到台灣海峽對面，如果講的是地理位置，切記不要再用「中國」或者「 大陸」，而要以「三河流域」來取代。如果要稱呼對岸的國名，也千萬要記得用「中共國」而不要用「中國」。

我上篇文章貼出以後，一堆小粉紅跑上來留言亂罵；他們大概的意思都是說我「數典忘祖」。可見這些小粉紅已經被洗腦，認為中國是台灣的祖宗，不提中國就是數典忘祖。

這些小粉紅的留言，讓我們更加確定，台灣人有必要以「三河流域」這個名詞，來取代「中國」這個已經被中共污染、扭曲、濫用的概念。


（作者為聯電創辦人）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.06.26 貼文）

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