自由開講》「護理師不足→關病房→缺床→塞急診」連環問題之解方

◎王宏育



為留住護理人力，台大醫院雲林分院加強職場優化，其中針對護理師工作車將改為更符合人體工學、數位時代需求。（資料照）





四十年前，台灣每年約生育四十萬個嬰兒，廿年後有很多人進入職場擔任護理師的工作，這大概是台灣人口紅利最好的時代。隨社會變遷，台灣生育率快速下降，已經是世界倒數第一、二名。廿多歲年輕人口銳減，如此趨勢一定會讓就業市場人力不足。

雪上加霜的是這十餘年來醫療投資不足，加上健保包山包海，以量計酬，點值越來越低，導致醫院沒有辦法給付護理師合理的待遇，缺人之下，一位護理師可能要承擔一．二個人的工作量，我們制度願意給付護理師一．二倍的薪水嗎？怪不得血汗護理是進行式。

「少子化辦公室」績效不彰，遠水救不了近火，短期目標除了賴總統、卓院長下定決心，大幅編列公務預算挹注醫療，積極改善健保沉痾，當然包括大刀闊斧提高護理人員的待遇，給予合理的工作環境以外；更重要的長久之計，是能不能擴大護理師的來源，讓有愛心、有理想、有使命感的年輕人，有更多的途徑，可以從事護理工作，增加護理師就業市場人力的供應。

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賴清德總統出席「第23屆國際急診醫學會議（ICEM 2024）開幕典禮」。（資料照）



國際急診醫學會日前在台北舉行，我想急診護理人員不足也是一個很重要的議題。尤其五、六月是急診的淡季就有缺病床警訊，到了秋冬寒冷之際，腦中風、心肌梗塞、氣喘等病人蜂擁到急診，「護理師不足→關病房→缺床」導致急診等待住院壅塞爆滿，恐引發重大民怨、災難。

建議仿效學士後醫學系 廣設學士後護理系專修班

醫療是一個極度分工的團隊，每一種醫事人員都非常的重要，護理師直接照護病人，面對面執行所有的醫囑工作，是醫療團隊最關鍵的人力，沒有護理師寸步難行，其重要性自然不可言喻。

強烈建議，仿效學士後醫學系的制度，立刻在大學廣設學士後護理系（專修班），讓相關科系如生命科學系、幼保科系等畢業生研習兩年，其他三年，經過考試合格，就可以進入護理師的職場，解決國家這個重大的醫療危機。

（作者為醫師公會全聯會常務理事 高雄縣醫師公會榮譽理事長）



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