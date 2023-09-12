自由廣場》設立風險基金，保障健保點值

◎ 林應然

萬物齊漲，只有健保給付反其道打折給付而行，此不公不義的政策，醫界切齒隱忍多年，更因今年衛福部將新冠疾病診療案件之給付，本原由疾管署編列預算給付之方式，不經醫界同意，逕行轉由健保署全額負擔給付，導致健保給付的浮動點值今年台北區已經大幅滑落至零點八一，等於打八折給付。

眾所皆知，近幾年來原物料、藥物及人事成本激增，醫療院所也受波及，整個營運成本大幅調升，然而向健保申報醫療給付卻被打折，此情何以堪！台灣健保的九成民眾滿意度竟然是要建築在醫療院所的痛苦打折制度上，這豈是一個公義的政府應該有的作為？目前醫界群情激憤，大家一致希望政府應該要設立風險基金，保障點值不能任意浮動給付，若要浮動，也不應該無限任其浮動，至少要有安全警戒範圍，否則豈非以醫療行業為祭品，成就政府的健保醫療滿意度？試問，當下全世界有何國家的全民健保有台灣的總額打折給付的？難怪健保實施幾十年，全民滿意度高居不下的台灣全民健保，全世界稱羨，卻沒有任何國家敢仿效。再問，衛福部員工、甚至全體公務員的薪資要不要也來總額浮動給付？讓大家也一起嚐嚐總額打折的滋味如何？醫療院所既然不能拒絕病人的醫療需求，疾病的突發盛行也非醫療院所所引發，因此導致醫療申報點值超過預期的原因不是來自醫療院所，不應該由醫療院所來承擔後果，並因此被打折給付。敦請政府要設立風險基金，保障原應一點等於一元的給付，若要浮動，最多也只能在零點九至一點一之間浮動，讓醫療院所得以健全發展，讓健保制度可以長長久久，那才是真正全民之福。

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（作者為中華民國基層醫療協會理事長，兒科醫學會監事）

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