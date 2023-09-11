自由廣場》解決護理師荒的四個方向

◎ 葉昱呈

根據國家衛生研究院推估，二○二四年護理師將短缺一．五萬至二．四萬人，人力荒越來越嚴重，究其原因，除少子化、年輕護理師不喜臨床工作等，尚有薪資低、過勞等問題，筆者建議朝四方向解決：

一、提高實質薪資所得：適時調高健保護理費用、加發護理師留任獎勵金及新進護理師就業獎勵金，以鼓勵護理師久任及加入臨床工作。

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二、修法明定三班護病比：目前全日平均護病比規定是醫學中心一比九、區域醫院一比十二、地區醫院一比十五，而國際護病比為一比六，顯然台灣護病比偏高，且護理師多照顧一位病人，相對死亡風險可能會上升七％，宜修法明定醫學中心、區域醫院及地區醫院之白班護病比為一比五至一比七；小夜班護病比為一比八至一比十；大夜班護病比為一比十一至一比十三，以減工作負荷。

三、友善工作環境：因工作需輪班，無法兼顧家庭生活，而選擇離職或轉職，建議不妨於醫療機構設置廿四小時之托嬰中心或幼兒園，讓護理師上班時無後顧之憂。

四、適度調整新進護理師的訓練模式：長期存在的學姊（長）制文化，欲藉由資深護理師帶領新進（或資淺）護理師學習臨床護理工作並傳承經驗，隨著時代演變，不少年輕護理師難以適應此種高壓領導式的學姊（長）制文化而離職，宜適度調整訓練模式，以優化工作環境。

近幾年，受到COVID-19疫情影響，加上護理師工作負荷重、壓力大，且薪資待遇和勞力付出不成比例，出現大量離職及轉職潮，在惡性循環下，護理人力更加不足，冀望主政者能透過政策及立法等多元管道加以改善，以確保民眾就醫品質。

（作者為衛政公務員）

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