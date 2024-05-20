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自由開講》莫再讓保障住院點值的錯誤政策海嘯沖毀社區醫療

2024/05/20 14:47

◎朱益宏

近日社會各界對於健保法第62條修正草案—保障各總額結算後點值1點1元，討論得沸沸揚揚，雖然正反意見皆有，但大多數共識均認為健保總額支付制度已經到了非改不可的地步。接下來健保總額如何穿衣改衣，成為大家關注的焦點。健保署石署長提出擴大實施住院包裹支付並保障點值1點1元，醫界大老則紛紛提出優先保障急重難罕及住院等醫療服務；這樣的氛圍，不禁讓我想起民國92至93年健保剛開辦醫院總額那兩年驚滔駭浪的時光。

圖為今年3月4日行政院鄭文燦副院長（中）主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」，並特別承諾：衛福部未來將「醫院總額支付制度研議方案」之「地區醫院點值從優支付」，優先納入健保改革。（資料照）

民國91年7月1日醫院總額支付正式上路，完成了健保總額支付的最後一哩路。健保剛開辦時，一切以簡單上路為原則。為藉由財務分配，引導醫院醫療發展，除訂定分區總額外，並將門住診分別訂定不同總額且分開結算。92年門住診各佔50%，急重症等醫療服務則訂為保障1點1元項目；93年更依照「後 SARS 台灣重建計畫—健保體系改造計畫」所訂目標，將門診佔比下降至45%，住診佔率提升為55%。

92年結算第一季點值時，各醫院發現點值不如預期，因此健保局將按季結算改為全年結算。結果93年第一季結算92年全年點值時，門診部分：台北分局浮動點值0.71，平均點值0.92；北區分局浮動點值0.62，平均點值0.89；中區分局浮動點值0.65，平均點值0.91；南區分局浮動點值0.64，平均點值0.90；高屏分局浮動點值0.76，平均點值0.92；東區分局浮動0.53點值，平均點值0.88。住院部分：台北分局浮動點值1.07，平均點值1.02；北區分局浮動點值0.96，平均點值0.99；中區分局浮動點值0.93，平均點值0.97；南區分局浮動點值0.94，平均點值0.98；高屏分局浮動點值1.04，平均點值1.01；東區分局浮動點值0.99，平均點值0.99。

由於地區醫院的特殊性，許多地區醫院是以門診為主要的健保收入來源，因此92年結算後眾多地區醫院全院門住診平均點值僅為0.8左右。93年將門診佔率降為45%，住診佔率提升為55%後，更加惡化上述對地區醫院的不公平，部分地區醫院93年第1季的全院平均點值甚至僅有0.65。再加上健保局要開始追扣原以每點0.9元給付醫院的暫付款，引起地區醫院重大財務危機與恐慌，因此93年10月12日在台灣地區醫院協會的號召下，展開大規模的街頭抗議遊行，有多達2到3千名地區醫院工作同仁響應，這也是醫院團體首次用這麼激烈的方式向政府表達不滿。當天醫療專業人員身穿工作服，頭綁白布條，手舉標語牌，大聲地向政府表達抗議與不滿，至今仍讓我記憶猶新。政府則迅速回應了地區醫院的訴求，第一、從SARS特別預算中撥補14億給地區醫院紓困，第二、追扣方式讓地區醫院得以分期付款，第三、衛生署副署長（92年為健保局總經理）下台負責。

時間拉回現在，當政府與社會各界檢討醫院總額點值過低，紛紛提出要保障住院與急重難罕治療點數1點1元，同時以門診容易因誘發需求為由，藉著點值浮動控制服務量，如此會不會重蹈20年前的覆轍，讓以社區醫療及門診照護為主的地區醫院再次受到傷害？猶記得今（113）年3月4日行政院鄭文燦副院長主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」，並特別承諾：衛福部未來將「醫院總額支付制度研議方案」之「地區醫院點值從優支付」，優先納入健保改革。言猶在耳，盼望政府務必慎思。

圖為今年3月4日行政院鄭文燦副院長（中）主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」，並特別承諾：衛福部未來將「醫院總額支付制度研議方案」之「地區醫院點值從優支付」，優先納入健保改革。（資料照）

（作為台灣社區醫院協會理事長）

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