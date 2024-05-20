自由開講》Hello Taiwan 受邀參加第30屆APAICS年會獲獎晚宴

◎Hello Taiwan

在這個五月，台灣傳統月期間，Hello Taiwan榮幸受邀參加在華盛頓特區Walter E. Washington Convention Center舉行的第30屆APAICS年會獲獎晚宴。本次盛會由亞太裔美國人國會研究所（APAICS）主辦，該組織致力於提高亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）在政治上的參與和代表性，並提升公眾意識。這次活動則旨在慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民的傳統月。

本次活動吸引了來自全美各地的重要人物，包括美國總統喬·拜登（Joe Biden）親自到場致詞祝賀，在演講中表示，他對於新頒布的政策感到自豪，該政策要求在亞裔美國人和太平洋島民群體中細分數據，他說到：「如果我們的政府無法真正區分韓裔美國人和菲裔美國人的差異，我不知道他們如何能夠滿足每個社區的需求。」這一政策於三月發布，要求美國的聯邦機構在表格上提供AAPI族裔選項，並消除指導方針中的過時語言。

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拜登還表示：「你們所有人都代表了一個簡單的事實：多元文化和豐富成就塑造並強化了我們國家（美國）的結構。」

圖為美國總統喬·拜登（Joe Biden）親自到場致詞祝賀。（Hello Taiwan 提供）

在活動中，拜登和眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯（Hakeem Jeffries）討論了包括AANHPI小型企業、羅訴韋德案（Roe v. Wade）、禁止攻擊性武器和學生貸款減免在內的多項民主黨議程。根據APAICS的說法，這次年度晚宴是AANHPI當選官員和政府任命者最大規模的聚會。加州眾議員朱迪·朱（Judy Chu）在晚宴上獲得了終身成就獎，她稱這次晚宴為著名的「亞裔舞會」。

副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris）也參加了這次活動，她與演員、作家兼喜劇演員Jimmy O. Yang進行了爐邊談話，強調了勇於打破障礙和發聲重要性。她表示：「當你們走進那些房間時，即使你是唯一一個不同族裔的人，請昂首挺胸，因為我們都在為你們鼓掌。」

加州眾議員朱迪·朱（Judy Chu）在晚宴上獲得了終身成就獎，她稱這次晚宴為著名的「亞裔舞會」。（Hello Taiwan 提供）

活動的貴賓名單中包括多位參議員和眾議員，以及其他政界領袖和重要人物：

● Tammy Duckworth，伊利諾州參議員，退役軍人，致力於退伍軍人權益和殘障人士權益。

● Mazie Hirono，夏威夷州參議員，是美國參議院中唯一一位來自亞洲的女性。

● Hakeem Jeffries，眾議院少數黨領袖，紐約州代表，領導民主黨在眾議院的戰略和立法議程。

● Katherine Clark，眾議院領袖，麻薩諸塞州代表，致力於婦女權益和教育政策。

● Pete Aguilar，眾議院黨團主席，加利福尼亞州代表，關注移民改革和經濟發展。

● Ted Lieu，眾議院副主席，台裔美國人，加利福尼亞州代表，積極推動科技創新和數位隱私權。

● Susie Lee，內華達州眾議員，關注教育和家庭福利。

● Shri Thanedar，密歇根州眾議員，印度裔美國人，曾是一名企業家和化學家。

● Tom Suozzi，紐約州眾議員，曾擔任納蘇縣縣長。

● Judy Chu，加利福尼亞州眾議員，今晚的榮譽嘉賓，致力於亞裔美國人權益和醫療保健。

● Grace Meng，紐約州眾議員，台裔美國人，推動兒童和家庭政策。

● Jill Tokuda，夏威夷州眾議員，致力於教育和經濟發展。

● Mark Takano，加利福尼亞州眾議員，關注退伍軍人和教育政策。

● Ami Bera，加利福尼亞州眾議員，醫生，專注於公共衛生和醫療政策。

● Andy Kim，新澤西州眾議員，曾在國務院和國防部工作，關注國家安全。

● Pramila Jayapal，華盛頓州眾議員，致力於移民權益和經濟正義。

● Katherine Tai，美國貿易代表，台裔美國人，推動公平貿易政策。

APAICS年會獲獎晚宴的主題為「我們的社區。我們的領袖。我們的傳承。」，旨在促進亞太裔美國人在政治過程中的參與和代表性。此次活動不僅是對亞太裔社區貢獻的肯定，也是對未來領袖的鼓勵。

Hello Taiwan很榮幸能在這個重要的場合中代表台灣社區，在晚會上執行長江明信與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）進行了一場有趣的討論，話題圍繞對中國的關稅問題。隨著烏克蘭局勢的惡化，美國對中國的壓力也在增大。戴琪強調了美國在應對國際挑戰時的立場，並討論了如何利用關稅政策來應對中國在全球經濟中的影響力。她指出，強化對中國的經濟制裁是為了確保美國及其盟友的經濟安全與穩定。這次討論讓明信更深入地了解了美國在國際貿易中的策略和決心也期待未來台美之間能有更多的合作和交流機會，以促進兩地之間的友誼和合作。這次盛會不僅提供了展示台灣文化的機會，也強化了台美兩地的聯繫，促進了雙方在多個領域的合作。

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