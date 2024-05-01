自由開講》Hello Taiwan力邀美國副商務部長Don Graves進行早餐座談

◎Hello Taiwan

紐約，Long Island — 今日早晨在Crest Hollow Country Club舉辦的Long Island Association早餐會議中，Hello Taiwan邀請台灣駐美投資貿易服務處共同與美國副商務部長Don Graves及其他專業人士進行了一場內容豐富的交流。此次會議聚焦於台美之間的經濟合作與全球經濟議題，特別是晶片技術及基礎設施發展的重要性。

Hello Taiwan邀請台灣駐美投資貿易服務處共同與美國副商務部長Don Graves（右）及其他專業人士進行了一場內容豐富的交流。（圖：Hello Taiwan提供）

Don Graves開場便高度讚揚了台灣作為美國在晶片製造及資訊技術領域的重要合作夥伴。他提到，美國政府在晶片與科學法案下與美光的初步協議投資高達6.1億美元，旨在回應全球晶片供應短缺問題，並強調晶片技術對國家安全的重要性。此外，他亦提到，俄羅斯的普廷這次入侵烏克蘭，對全球經濟的影響以及晶片技術在軍事裝備中的關鍵作用，更顯示了晶片在全球舉足輕重的地位。美國正致力於重新掌握先進晶片的製造能力，以確保國家安全，避免像2020年疫情發生時，晶片短缺導致GM汽車有95000台近乎完工的車輛無法出貨的情況再次發生。美國亦推動520億美元的融資案，以改善整個晶片的供應鏈及生態系統。

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會議中，Don Graves亦特別強調了高速網路基礎設施的重要性，並設定了明年的計劃目標，確保每個美國家庭都能接入高速網路。這項措施將確保從都市到農村的每一個角落，所有美國人都能享有快速且可靠的網絡連接，以支持教育、業務及日常生活的數位需求，推動社會的全面數位化轉型。他還提到美國政府的大規模計劃，旨在改善國內基礎設施，包含鐵路、公路及機場和港口以確保美國商品能夠迅速有效地運達全球各地。在AI技術方面，美國能源部已宣布新措施評估AI帶來的潛在能源機會與挑戰，推動清潔能源的部署，以及進一步發展AI創新來應對日益增長的能源需求。

Don Graves強調，美國將繼續支持地方發展各自的特色產業，尤其是中小企業對經濟的重要貢獻。他指出美國政府正在努力完善兒童照護支持系統，這不僅能創造大量就業機會，也將幫助更多優秀女性重返職場。總体而言，Don對美國未來經濟持樂觀態度，指出連續兩年失業率保持在3.9%以下，並稱讚美國擁有全球最優秀的教育系統，能夠培養大量頂尖人才進入各行各業。他亦表示相信美國將與其民主夥伴一道，在貿易戰中戰勝只會作弊的競爭對手。

會後，Hello Taiwan表示在六月中旬舉行的Select USA商業交流活動中，台灣產業界代表團將來美參加，希望Don Graves有機會與台灣代表團會面交流心得。Don Graves也表達了將盡力安排行程以配合會面的機會，歡迎台灣來的各界夥伴們。

會後，Hello Taiwan表示在六月中旬舉行的Select USA商業交流活動中，台灣產業界代表團將來美參加，希望Don Graves（中）有機會與台灣代表團會面交流心得。右為Hello Taiwan江明信。（圖：Hello Taiwan提供）

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