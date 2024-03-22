自由開講》台灣在國際舞台上不斷發光發熱的盛大慶典：「Hello Taiwan 」宣布在台灣成立協會

Hello Taiwan

Hello Taiwan在今日正式宣布在台灣成立協會，包括了立法委員沈伯洋、黃捷、新北市議員陳乃瑜，以及多位重要學者親自到場表達祝賀，標誌著這個致力於推廣台灣文化與價值的國際組織邁入了新的里程碑。北美地區執行長江明信先生在會上發表了激情澎湃的演講，分享了Hello Taiwan的過去、現在與未來。

江明信先生回顧了自2018年加入Hello Taiwan以來，團隊在美國舉辦或支持的超過一百場活動，從紐約到柏林，從人道救援到國際論壇，無不展現了台灣在國際上的堅定聲音與與世界溝通的重要橋梁角色。他強調，Hello Taiwan的每一步都是為了讓台灣在國際舞台上發光發熱。

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此次成立協會，象徵著Hello Taiwan將把這份榮耀與夢想帶回台灣，由在台灣的新團隊繼續經營與發展，而原始成員將以顧問及支持者的角色，持續在海外辦活動，同時全力支持台灣團隊的發展。

江明信先生的演講中，他提到了Hello Taiwan的宗旨—讓世界看見台灣的創新與活力，感受台灣的溫暖與包容，認識台灣的文化與歷史。他呼籲，無論是企業家、藝術家、學者還是普通的台灣愛好者，只要願意為台灣發聲，都可以加入Hello Taiwan的行列。 記者會上，江明信先生還分享了來自美國國會的祝福，包括外交委員會資深議員 Gregory Meeks、美中戰略競爭委員會資深議員 Raja Krishnamoorthi、外交委員會的 Mike Lawler 、方式方法委員會議員 Randy Feenstra、出生於台灣的 眾議院民主黨核心小組副主席 Ted Lieu、科學與太空委員會的 Andrea Salinas六位聯邦眾議員的祝賀信，以及加州的Judy Chu與愛荷華州的Randy Feenstra的祝賀影片。

特別是來自愛荷華州眾議員Randy Feenstra的祝賀影片，他在影片中強調了台灣作為美國重要的盟友和關鍵的貿易夥伴的地位，並讚揚了Hello Taiwan在美國各地籌辦和贊助超過100場活動，向美國人民介紹台灣文化和歷史的努力。

記者會由東海大學政治系沈有忠教授擔任主持人，出席嘉賓包含了民進黨不分區立法委員沈伯洋、民進黨區域立法委員黃捷、民進黨新北市議員陳乃瑜、民進黨國際事務部主任李問、台灣教授協會會長陳俐甫教授、國策研究院執行長、成功大學政治系王宏仁教授、台灣智庫副執行長董思齊教授等。另外，民進黨不分區立委洪申翰委員以書面表達祝賀。

Hello Taiwan在今日正式宣布在台灣成立協會。（由左至右為沈有忠、董思齊、黃捷、李問、江明信、陳柏南、陳俐甫、王宏仁、陳乃瑜與外交部代表。圖：Hello Taiwan提供）

洪委員表示，台灣的外交「軟實力」，其實一直以來都有賴民間社群建立的基礎，像是Hello Taiwan在十多年前成立後，不斷在世界各地舉辦軟性的活動：像是飲食文化、體育文化、藝術文化等，推廣台灣的文化特色，讓世界各地更加認識台灣。洪委員最後強調，後續在國會，也會在推廣台灣文化，推動台灣更大程度投入國際民主社會的行動中，與全民一起努力。

記者會上沈有忠教授表示，過去幾年來，台灣的國際能見度大幅提升，台美關係進入前所未有的高峰。此刻更需要官方與民間攜手努力，不分黨派，共同將台灣與世界深化鏈結。 民進黨不分區立法委員沈伯洋認為由於近幾年中國不停散播假消息，因此民間團體應該做到傳遞與串聯正確的新聞與消息，非常認可也感謝Hello Taiwan這幾年來的努力，期望日後也更多民間組織一同站出來，支持台灣的發展。

民進黨區域立法委員黃捷表示透過Hello Taiwan的成立，以及民意代表與其他民間組織共同的努力，繼續深化台美之間的關係，建立更深厚的連結。

民進黨新北市議員陳乃瑜認為Hello Taiwan是能以民間的力量向國際官方倡議的一個組織，讓台灣面向世界，走向國際，感謝該協會的回來與建立。

民進黨國際事務部主任李問反駁立法院院長韓國瑜近日的論述，認為在台灣人的國際觀，大中華經濟圈是漢堡，台灣是薯條，然而李問表示台灣應該是便利商店具有親切的形象，像是Hello Taiwan一樣，在公益、文化上，將台灣帶向世界，也將世界帶到台灣。李問表示要讓國際知道台灣的重要性與努力，而台灣也將繼續深化與傳遞台灣的民主精神與人權價值。

台灣教授協會陳俐甫會長指出台灣的政治發展受到許多海外的台灣人協助，台灣的民主與經濟發展是全球發展數一數二的，更是捍衛民主的長城之一。台灣有這個力量與經驗，更應該散佈至全世界，繼續扮演重要的角色。不過這些幫助，應是聯合民間的力量，以彌補來自中國的打壓。最後，非常感謝Hello Taiwan願意也有這個能力去做這份工作，冀望後續協會的發展。

陳柏南博士Hello Taiwan的成立目的有三，首先，反對反分裂國家法的推動，第二，推動美國國會2758決議文的決行，第三，提高青年對台灣主體的認知。往後會更加透過台灣得軟勢力與國際連結，推廣台灣的美與好。

國策研究院執行長王宏仁教授說面對台灣較緊張的國際環境，更需要國際友人為台灣說話，尤其不僅透過官方，民間組織在國際上的交流更是關鍵，恭喜hello taiwan回來台灣。

台灣智庫副執行長董思齊則補充說身為世界公民應該帶著自信和喜悅，就是hello taiwan的真義。hello taiwan不只是口號，也是一個行動，更是一種台灣的公民倡議。hello taiwan就是從民間出發，從世界的台灣走向台灣世界好。

Hello Taiwan的成立記者會不僅是一次組織發展的重要里程碑，更是一次展現台灣在國際舞台上不斷發光發熱的盛大慶典。隨著Hello Taiwan協會的正式成立，相信將會有更多的人加入這個大家庭，共同努力，讓台灣的美好被全世界看見。

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