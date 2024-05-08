自由開講》藉由「Taiwan No.1」的球衣 加深台美友好關係

◎Hello Taiwan

在紐約時間週一晚上，Hello Taiwan舉辦及參加了兩場特別的晚宴，分別與兩位重要的美國參議員Mazie Hirono和Jacky Rosen會面。晚宴首先是與來自夏威夷的日裔聯邦參議員Mazie Hirono共進，地點選擇在她下榻的旅館對面的餐廳，以體現對參議員的貼心考慮。晚餐在輕鬆愉快的氛圍中進行了近三個小時。

晚宴一開始，Hello Taiwan向Mazie贈送了象徵紐約的紀念品，一件「New York Mets Taiwan Day Taiwan No.1」的球衣。接著，大家圍繞著賓客近期的婚禮和蜜月地點展開了愉快的談話。尤其是當提到日本與亞洲的美食和風光時，Mazie也表示若有機會，她非常希望能訪問台灣。此外，與會的紐約紅十字會主席也與Mazie討論了茂宜島大火後的恢復工作，並確認紅十字會將提供所有必要的援助。

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Hello Taiwan向Mazie（左）贈送了象徵紐約的紀念品，一件「New York Mets Taiwan Day Taiwan No.1」的球衣。（Hello Taiwan提供）

隨後，晚宴的話題轉向了Mazie乘坐火車到紐約的經歷，她感嘆美國的鐵路系統與日本新幹線相比有很大的提升空間。Mazie承諾將在國會推動更多基礎設施法案，以改善美國的鐵路系統。會中，Mazie聽取了Hello Taiwan對S2995法案的期待，這是一項明確美國對於聯合國2758決議文立場的法案，該決議確認中華人民共和國在聯合國的代表權，但不涉及台灣的主權歸屬。Mazie認真地答應回去仔細研究這個法案。

接著，Hello Taiwan成員之一趕往另一場與內華達州參議員Jacky Rosen的會面並送上球衣。Jacky剛提出了2024年的台灣安全法案，她強調：「隨著中國加強軍事建設和對台灣的侵略，我們不僅要確保自身的實力，還要增強我們的民主盟友台灣的實力。」她自豪地表示，她領導了一項兩黨合作的法案，旨在加深美國與台灣的國防關係，增強供應鏈的彈性，並提高台灣的軍事準備。

晚宴的尾聲，當Mazie得知Hello Taiwan成員的家人還在台灣時，她表達了對他們安全的關心。她強調，雖然無法預測中國領導人的下一步，但美國對盟友的安全承諾堅定不移。Mazie最後贈送了一本她親筆簽名的書給Hello Taiwan成員作為感謝和紀念。這次的晚餐不僅增進了彼此之間的了解，也加深了台灣與美國之間的友好關係。

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