自由開講》「青鳥護台」是「義民保鄉」的擴大版

◎張世賢

1684年清廷將台灣納入版圖，卻從未認真治理，以致百姓不斷反抗只會徵稅貪污、無法維持治安的官署，但因反抗軍良莠不齊，經常打家劫舍，甚至整庄遭殃，屍橫遍野。明末以後的中國動蕩不安，閩粵先民冒著九死一生的危險，橫渡黑水溝移墾台灣，好不容易安身立命重獲新生，怎甘辛苦建立的家園毀於一旦？因此，無論客家、福佬和原住民族群皆奮起自救，並合力抵抗亂民；未參與戰鬥的婦女則備妥飲食，挑擔支援前線（如同「犒軍」），終得護住家園。

許多奉祀義民爺的廟宇，至今也還有挑擔祭拜的「犒軍」習俗。（作者提供）



事平之後，無能的清廷順水推舟，以「褒忠」「嘉義」之類的高帽，褒揚為反制亂民而犧牲的「義民」勇士，這是台灣「義民爺」信仰的由來。許多奉祀義民爺的廟宇，至今也還有挑擔祭拜的「犒軍」習俗（如附圖）。

數百年後的今天，台灣不幸又發生了更為嚴重的動亂。年初立委選後，藍白兩黨承接中共高層密令，利用立委席次的優勢，以國會改革之名，行擴權政變之實，企圖極度膨脹立法權，輾壓中央的行政、司法、監察等權，和中共的專制獨裁體制接軌，方便它併吞統治。

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這確是台灣面臨的極其危險的局面。六年前公然倡導「能撈就撈，能混就混，大家一起來拖垮政府」的韓國瑜，當上立法院長後果然和藍白立委一拍即合，找到了千載難逢的機會要拖垮台灣，迎接「偉大的祖國」了。

然而，從日治時代至今，台灣人民建構自由民主體制的努力，早已開花結果，是國際上讚譽有加的民主典範之一。五一七以來齊集立法院周邊和各縣市向「豬仔立委」怒吼抗議的十幾萬各階層「青鳥」中，有小學生、中學生和大學生，更見不少攜家帶眷領受街頭民主洗禮的，日以繼夜喊聲震天，大家和清代為保護家園而合作奮力抵抗亂民的「義民」一樣，聲討意圖迎合共匪的藍白亂民。民間自動自發捐給抗議民眾打氣的物資，也堆積如山，有如清代婦女挑擔犒師的動人景象。

近來冒出的無數「青鳥」，大多是幾百年前歷盡艱險逃離中國虎口的「義民」們的後代及其親友，大家打造了寶貴的自由民主社會後，絕對不願回頭走進獨裁專制的牢籠。「青鳥護台」可謂「義民保鄉」的擴大版，必將寫下台灣歷史的新頁。

（作者為退休公務員）

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