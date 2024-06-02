自由廣場》國民黨不划算的「大罷免時代」

◎ 劉熙明

藍白兩黨聯合通過違憲擴權的法案時，波瀾壯闊的青鳥行動已有罷免國民黨區域立委的聲音，藍營反制方式是揚言罷免民進黨立委，形成漫天烽火的「大罷免時代」。由於罷免必須立委任滿一年，目前仍各說各話。但如果真的形成大罷免時代，聲勢擴大後，情況一是民進黨立委席次減少，仍是不過半。情況二是國民黨立委丟失不少，民進黨可能成為不過半的第一大黨，甚至單獨過半，改變立法院朝小野大的局面，民進黨穩賺不賠。因此，主張大罷免的國民黨立委如果不是自私自利，就是缺乏政治智慧。

二月新國會成立後，藍白合的立法院使綠營在表決時屢屢失敗，但社會的主流看法是不能接受藍白通過違憲擴權或傷害國家安全的法案，青鳥行動就是反映台灣的公民民主意識的抗議行動。

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罷免與不分區立委無關，但不分區的民眾黨民調狂瀉後，民眾黨下屆國會立委席次必然萎縮。罷免雖然不容易動搖花蓮王傅崐萁的立委席次，但已有行動展開。其他投票支持藍白總召亂搞的立委，不少人形象不錯，竟然也配合演出，讓支持青鳥行動的社群打算罷免。至於揚言以遍地烽火方式反制罷免的藍委，應該是自以為如傅崐萁一樣的藍營優勢區域而不會成功被罷免。但如果遍地烽火，在藍營優勢區域可利用內部矛盾，讓仇恨值高的藍營立委被罷免成功，補選時藍營可以提名符合中間選民的人選。

以上討論雖仍在言論層次，起碼遏阻藍白進一步要強硬表決傷害言論自由的法律案～《公職人員選舉罷免法》修法，公職人員就職未滿一年，不得進行罷免提議與連署。但熱議的大罷免言論是否有利於正在進行的基隆市長謝國樑罷免案？仍待觀察，但無論結果如何，是否大罷免，視未來半年的發展，如果形成大罷免，不必牽拖是否政局不安，這也是台灣民主活力的重要宣洩出口與民意展現。

（作者為國北教台灣文化研究所兼任副教授）

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