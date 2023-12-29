自由開講》通力合作行為偏差學生的安置與輔導

◎陳啟濃

新北市發生國中學生校園喋血事件，經搶救無效學生已經不幸過世。網路大眾的討論，火上加油看熱鬧者多，很多都無濟於事。更讓人無法接受的，是將事件無限上綱，高談「教改失敗」，挖苦「這就是蔡英文教育的政績」。

當然我們也不該把單一事件，就延伸到學校管教無方，甚至危言聳聽到這所學校已經不能給學生安全感，而全面否定學校平日辛苦的在管教學生方面的付出。畢竟這是單一事件，而且個案學生非常特殊。

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國中生示意圖，人物、學校與本文無關。（資料照）

應該省思的是這樣偏差行為嚴重，而且已經有暴力行為紀錄進入過少觀所的學生，怎麼可以這樣就丟回學校。學校面對這種因家庭問題導致嚴重的社會偏差行為的學生，其實能做的就是輔導。輔導不是萬靈丹，而且學校師長要面對千百位學生，又有多少心力能放在這名具有暴力傾向，情緒無法控制的行為偏差學生身上。

如果國家制度上沒有給予學校充分的支持，成立強大後盾支援學校輔導該名學生不造成學校的問題，輕易的讓這樣嚴重暴力問題的學生回到學校，當然會成為學校的一顆不定時炸彈，不知道何時引爆，製造另外的重大暴力事件。

通常輔導這種社會化嚴重的問題學生，學校的管教力量有限，這樣的學生已經無法用普通的管教方式對待，所以不能責怪學校沒有善盡責任。因為學生的偏差行為不是短時間所造成，更不是學校老師在短時間能夠改變學生的心理特質。

痛定思痛，大家不要只是檢討學校教育，期待司法、社工與警政單位可以與教育單位共同協力，以後面對這樣嚴重暴力行為的學生，可以共同商討出最佳的安置方式與管教策略，不要把問題都丟給學校來面對。

（教育人員）

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