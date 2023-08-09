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自由開講》核一二三四「全面啟動」！？侯友宜別再發夢！

2023/08/09 16:14

◎何冠霆

侯友宜一個月前拋出重啟核一政見，遭抨擊後就當作說了個笑話，裝沒事；如今再度拋出核一四的延役、重啟、啟用，既荒謬又不負責任！

國民黨總統參選人侯友宜今天公布能源政策，主張完成核一、核二、核三安全延役，並推動核四安全重啟。（資料照）

核一、核二、核四都在新北市，其中核一、核二要延役有法律與現實上的困難，核四則有難以說服人民是安全的現實需要克服。

核一核二已達使用年限且不及延役。《核子反應器設施管制法》規定運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者應於主管機關規定之期限內申請換發執照；而根據《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，核能廠延役依法要5至15年前提出申請。核一核二已分別在2019年7月15日、2023年3月14日除役。

除非侯友宜能回到過去，不然依照法規，程序上顯然已經來不及。

更現實的問題是，核一、核二廠內的高階核廢料沒有地方放，現在都還躺在發電廠內等待處置辦法。

目前核一燃料池內放滿6000多束用過燃料，反應爐內也還有700多束燃料棒還沒辦法取出；核二甚至在1991年、2003年擴充燃料池，只為了放下更多燃料棒。已經沒電的電池要拔出來才能裝新的，這是很簡單的道理。若要重新啟用核一核二，就要先將內部已被使用過的燃料棒取出，才有繼續使用的可能。

諷刺的是，核廢料目前無處可去，一部份原因就是新北市府卡關。

侯市府數度以水保卡關，延宕乾式貯存的程序。法院在近期才宣判新北市府應依水土保持法、水土保持技術規範來審查，不得擅自解釋法令。

核四問題看似複雜，其實更清晰可見：核能的安全與核廢料處理無法讓人民信任。

核四從1999年興建之初就備受爭議，數度停工，2014年時任行政院長江宜樺封存核四，並宣布核四需經過公投才能復工。2021年的核四商轉公投，核四周遭區域的北北基桃只有不到兩成民眾同意核四工程。

不論停工是因為安全性還是核廢料的處理，顯見經過這二十多年來的溝通，社會依然不願意支持核四。

侯友宜罔顧法律與現實，拋出核一「全面啟動」，只是喊給核能支持者的政治口水，是不顧現實的核能大夢。

（新北市民進黨青年發展委員會副會長）

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