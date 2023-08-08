自由開講》「馬『侯』燒酒」有梗嗎？

◎顏允聖

總統大選離選委會公佈正式登記日期越來越近，但侯市長的名調仍坐穩老三，不禁讓藍營小雞們群起跳腳，深怕自己選情因而被連累。這樣的情景彷彿回到讓人2016年總統大選國民黨提名候選人後，發生了台灣政壇史上前所未見的換將事件。選前提名洪秀柱為總統提名人，卻在最後引爆「換柱風波」，改由當時的主席朱立倫披掛上陣。難不成，同樣戲碼又要再演一次？

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前對外表示，最壞的打算是「挺著胸膛倒下去」；然，筆者觀察生性驍勇善戰的愛新覺羅先生，身為皇族的後裔，豈容嚥的下這口氣。再者，「挺郭派」的國民黨彰化議長謝典林日前突然退黨，讓外界懷疑是否會開啟藍營跳船的骨牌效應，而侯的競辦執行長金溥聰至今卻都未回應。有前藍委受訪時聲稱：「金溥聰跟國民黨主席朱立倫做為身經百戰的操盤手，不可能沒有想法」。國民黨是否舊技重施，再次重現換侯大戲，全國人民拭目以待。

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有前藍委受訪時聲稱：「金溥聰（左）跟國民黨主席朱立倫做為身經百戰的操盤手，不可能沒有想法」。國民黨是否舊技重施，再次重現換侯（右）大戲，全國人民拭目以待。（報社合成／資料照）

然，政黨所推薦的候選人，一定是經過全黨深思熟慮，並經黨員集體同意而產生。雖一時間未獲得人民頭家多數認同，也應該要竭盡心力，傾全黨之力共同輔佐。如果只是巧取謀利，機關算盡，終究無法說服人民，更遑論將自己的未來全心交付給你。政黨經一定程序所提名的總統候選人，不僅僅因人格特質與眾不同，更重要的是要告訴人民國家未來的方向是什麼。政黨以不同方式對國家權力的運作以主導和影響人民生活。透過選舉制度，當政黨成為執政黨後，會通過控制議會和組織政府來執掌政權，從而將政黨意志上升為國家意志。而在野黨則會以監督或反對黨的方式來影響國家政權的行使，其共同目標都是要人民感受到所選擇的政黨是值得信賴的。若該政黨總是以勝選為考量，只是利用人民仇恨對手的力量，藉此來遂行自己的政黨利益，這樣的政黨根本不值得人民託付，最後終究受到台灣人民唾棄。

（法務）

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