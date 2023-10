自由開講》從「一個國慶各自解讀」看台灣社會的分裂認同

◎范世平/國立台灣師範大學東亞學系教授

摘 要

馬英九與國民黨高層因反對蔡英文政府將國慶日的英文名稱寫成「Taiwan National Day(台灣國慶日)」,因此拒絕參加在總統府前舉行的國慶典禮。但此一稱謂已使用兩年,而他們都曾參加,顯示立場矛盾。這也代表他們把「台灣」與「中華民國」看成是對立面,這恐非主流民意所接受;而蔡英文提出的「中華民國台灣」,反而擴大了支持面。事實上,美國政要也稱雙十國慶為「Taiwan National Day」;反而是近年香港禁止慶祝「中華民國國慶」,認為是「台獨活動」。對於馬英九的行為,北京當局予以高度肯定,他成為中國對台統戰的工具。

對於馬英九(左)日前拒絕參加總統府前所舉行的國慶典禮之行為,北京當局予以高度肯定,馬瞬間淪為中國對台統戰的工具。圖右為中國國家領導人習近平。(本報合成/路透社、美聯社)

一、 前言

前總統馬英九於10月月2日宣布不參加今年在總統府前舉行的國慶典禮,因為蔡英文政府將國慶日的英文名稱寫成「Taiwan National Day(台灣國慶日)」,他認為是「偷渡台獨」。

請繼續往下閱讀...

二、 馬英九的立場前後矛盾

馬英九自從2016年卸任總統後,每年都參加在總統府前舉行的國慶典禮,這本來是代表台灣不分藍綠與政黨,大家都願意慶祝此一國家的生日,這是美事一樁;但如今他卻拒絕出席。

事實上,「Taiwan National Day」至今已經使用了3年,馬英九前2年都有參加,如今拒絕參加讓外界覺得難以理解。如果一開始他就覺得難以接受,為何參加了「台獨國慶」2年?

何況「Taiwan National Day」是為了讓外國人容易瞭解,對內的宣傳還是「中華民國國慶」。就像陳水扁擔任總統時,於2003年在我國護照上增加了Taiwan字樣,就是讓外國人容易辨識,但是「中華民國護照」的中文字樣並沒有消失;事後各界反應良好,因此蔡英文政府才會在2020年進一步把Taiwan的字體擴大,縮小了「REPUBLIC OF CHINA」的字樣。因為台灣很少人會希望在外國被認為是中國人,所以這符合主流民意;特別是近年來中國的「戰狼外交」與對外擴張,使得在國際上備受批評,造成台灣人更不希望被認為是中國人,因為可能被歧視。

事實上,2009年6月馬英九參加薩爾瓦多新總統的就職大典,在前一天的國宴上與美國國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)碰面,當時他一開始就向希拉蕊自我介紹:「I am the president of Taiwan」(我是台灣的總統),就是不想被誤認為是中國的總統。難道馬英九是台灣共和國的總統?而他在總統任內的國慶標誌也首先使用「Taiwan」,所以他反對「Taiwan National Day」,讓外界難以理解。

三、 國民黨是把中華民國與台灣對立起來?

除了馬英九因為反對「Taiwan National Day」而拒絕參加在總統府前舉行的國慶典禮外,國民黨主席朱立倫與立委也拒絕參加,由此可見國民黨只接受「中華民國國慶」,拒絕「台灣國慶」,是把中華民國與台灣對立了起來,兩者是相互排斥而無法相容。

反之,蔡英文在2019年的國慶典禮上首次提出「中華民國台灣」這個說法,是把中華民國與台灣整合起來,中華民國就是台灣,台灣就是中華民國,與中華人民共和國互不隸屬。由此可見,蔡英文是在擴大她支持者的範圍,往「中間選民」、「中間選民偏藍」甚至是「淺藍」發出善意的訊號;而馬英九與國民黨則是在內縮,只能在「深藍」的支持者中抱團取暖。過去是民進黨與獨派拒絕接受中華民國,2000年陳水扁當選總統後,也必須接受;但是馬英九與國民黨則是拒絕了台灣。

難怪蔡英文在2020年的總統大選拿到817萬票,得票率達到57%;韓國瑜拿到552萬票,達到38%。但是在2000年的大選,陳水扁僅拿到497萬票,達到39%;連戰加上宋楚瑜共拿到758萬票,達到59%。

由此可見經過20年,藍綠的版圖完全翻轉,綠營增加了18%的選票,高達320萬票;藍營則減少21%,達到206萬票。因此,相信大部分民眾是能夠接受「Taiwan National Day」,至少是不反對;但國民黨缺席今年的總統府國慶典禮,只是獲得「深藍」群眾的支持,與「主流民意」漸行漸遠。

所以,當總統府前舉行的國慶大典充滿著歡樂,而國民黨高層則參加新北市政府舉辦的國慶活動,卻充滿著仇恨與怨懟,只是一再強調要「下架民進黨」與「重返執政」。

四、美國政要也強調慶祝「台灣國慶」

我國駐美代表處於10月4日晚在「雙橡園」舉行國慶酒會,包括美國眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul),美國在台協會(American Institute in Taiwan)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)、眾議院「台灣連線」共同主席迪馬里(Mario Diaz-Balart)、柯林斯(Mike Collins)均出席。

羅森伯格在致詞時指出,「雙十」為美台在共同價值、民主制度與對台海和平穩定持久利益基礎上日益增長的友誼,提供一個重要的展現時機,過去一年裡,美台夥伴關係比以往任何時候都更加緊密。

10月6日晚間出席駐洛杉磯辦事處舉辦的國慶酒會,華裔眾議員趙美心(Judy Chu)、台裔眾議員劉雲平(Ted Lieu)、韓裔眾議員金映玉(Young Kim)均撥冗參加,趙美心與劉雲平不約而同在致詞一開頭,直接祝福「Happy Taiwan National Day」(台灣國慶日快樂),獲得現場一片掌聲。

由此可見美國政治人物在參加我國國慶活動,都是稱呼「Taiwan」,而不是「Republic of China」,甚至直接稱「Happy Taiwan National Day」,因為這就是美國政府的基本立場。

自從1979年中華民國與美國斷絕正式外交關係後,美國根據「一個中國政策」(One-China Policy),承認中華人民共和國為中國的唯一合法代表,因此「Republic of China」開始停止出現在各種官方文件上,美國的政治人物也不會說出此言,但這並不表示美國支持「台灣獨立」。所以硬要說蔡英文政府提出「Taiwan National Day」就是「偷渡台獨」,恐怕與事實不符。

五、香港禁止民眾慶祝中華民國國慶

近年來,香港特區政府開始禁止各界慶祝「中華民國國慶」,甚至以「反台獨」為由來作為警告。10月4日媒體轉述香港政府發言人的回應表示,根據「香港國安法」第20條規定的「分裂國家罪」,所涵蓋的分裂國家與破壞國家統一行為,包括「台獨」分裂活動或其他非法改變台灣作為中華人民共和國一部分法律地位的活動,例如任何宣揚台灣為一個獨立國家的活動,特區政府會按照法律處理在香港之團體的行為或運作。

由此可見,香港政府認為慶祝「中華民國國慶」,就是「搞台獨」,就是觸犯「香港國安法」的「分裂國家罪」。馬英九出生在香港,也一直關心香港,他在今年3月才前往中國訪問,並且與國台辦主任宋濤見面,但是對於香港把「中華民國國慶」視為台獨活動,卻沒有任何的抗議與反對;他的政治立場一向是堅持中華民國與「反台獨」,而香港的背後當然是中國,所以北京當局把中華民國等同於台獨,他怎能坐視?因此北京反對台獨,就等於反對中華民國,則他所強調「九二共識」就是「一個中國就是兩岸各自表述」,北京根本不能接受。

六、結論

針對馬英九因不滿蔡英文政府將雙十國慶的英文名稱翻譯為「Taiwan National Day(台灣國慶日)」,因此拒絕出席總統府前舉行的國慶大典,中國國台辦發言人陳斌華於11日的例行記者會中表示,「讚賞馬英九先生等島內各界人士反對台獨的明確態度,近年來,民進黨當局頻頻上演夾帶台獨私貨的政治鬧劇,只會危害台海和平穩定,只會讓世人更加看清謀『獨』之心不死」,他強調「無論民進黨當局及台獨分裂勢力怎麼折騰、搞小動作,都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實,也阻擋不了祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢」。由此可見,馬英九與國民黨拒絕參加今年在總統府前舉行的國慶大典,只是淪為中國對台統戰與對內宣傳的工具。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法