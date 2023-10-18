自由開講》不幫忙就算了！「李鴻源們」還不斷創造自稱「專家級」的謠言！

◎陳啟濃



全國口罩生產相關三大公會聯合聲明要前內政部長李鴻源公開道歉，主要是針對李鴻源在網路直播上，直接批評當初疫情期間政府控制口罩通路，以收取回扣的不實說法。

圖為針對李鴻源稱口罩國家隊賺取回扣一說，經濟部要求李拿出確鑿證據，否則應為該番言論公開道歉。（圖取自經濟部臉書）

當初政府為控制疫情，擔心口罩會有壟斷的情況，成立「口罩國家隊」讓每位國民都能有最低價購買口罩的條件，卻被有心人說成是壟斷市場圖利廠商收取回扣。這樣的指控由全國口罩相關產業的三大公會做出抗議，更具有還原事實真相並且肯定政府當時的積極作為，由民間提出也讓李鴻源等有心人士不會再用政府動用國家機器予以迫害的說法。

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何止口罩胡亂抹黑，李鴻源上館長的直播節目，從政府發展綠電、碳權、進口雞蛋甚至連前瞻計劃的經費都一概抹黑造謠。他一兩小時的談話簡單歸納就是「民進黨政府胡搞，所有建設與計劃的經費都不是為了國家發展需要設想，都只是為了自己政黨要收回扣要搞黑金」。這樣的天花亂墜顛倒是非，其實很多人聽來也是不明所以，畢竟他是以專家自居，很多意見一般民眾無從判斷。

賴清德的民調一直維持在原點無法提升，其實就是像李鴻源這些所謂的「專家」一直在加工生產「綠色執政」就是「黑金執政」的標籤，讓民眾慢性中毒在似懂非懂的質疑之下而產生換黨執政的想望。

民進黨如果想要永續執政就應該要勇敢挑戰這些所謂專家的各種抹黑的說法，黨內應該要有成立謠言澄清的隊伍，直接挑戰這些不實的謠言，並廣為傳播讓全國民眾都能夠接收得到這樣的澄清與反擊。因為要破解像李鴻源這些自以為具備各種專業的以「專家」自居所散播的謠言，就只能直球對決，把話說明白，讓民眾得到真相。

（政治評論員）

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